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Контрнаступ буде важким для України: американський генерал назвав дві причини

Надія Карбунар
glavcom.ua
Контрнаступ буде важким для України: американський генерал назвав дві причини
Американсткий генерал проаналізував майбутній український контрнаступ
фото: Kai Pfaffenbach для Reuters

За словами Марка Гертлінга, слід очікувати серії скоординованих ударів у різних частинах лінії фронту

У результаті очікуваного контрнаступу України цієї весни українським військам вдасться звільнити значну частину території, яку зараз окупували російські сили. Але це буде надзвичайно складним завданням, вважає генерал-лейтенант у відставці та колишній командувач армією США в Європі Марк Гертлінг, пише «Голос Америки».

Коментуючи активно обговорюваний у ЗМІ та експертному середовищі ймовірний контрнаступ України, Гертлінг назвав дві причини того, чому це буде «надзвичайно важко» для України.

«По-перше, захист завжди легший, ніж напад. І, по-друге, українським генералам довелося включити у свої формування величезну кількість нової техніки та провести навчання на високому рівні», – сказав колишній військовий посадовець США.

Свої оцінки та прогнози генерал-лейтенант Гертлінг, який прослужив в армії США 37 років, висловив під час зустрічі зі студентами під назвою «Переналаштований світ: наслідки війни Росії проти України», який проводила програма Російських та євразійських досліджень Університету Джорджа Мейсона.

За словами Гертлінга, слід очікувати не так великого контрнаступу, як серії різних скоординованих ударів у різних частинах лінії фронту «у час і місце, які обере Україна».

«Я вважаю, що це будуть кілька різних атак у різних регіонах, які матимуть певний спектр складності», – зауважив генерал-лейтенант.

Він наголосив, що за допомогою союзників українська армія старанно готувалася до наступальних операцій цієї весни, знаючи, що українським військовим доведеться долати ешелоновану оборону противника.

«Навчання тривали не лише щодо загальновійськових операцій, а і того, що ми у Форт-Ірвіні (Національний тренувальний центр армії США у Каліфорнії, - ред.) називаємо загальновійськовим проривом, тобто подоланням смуг перешкод», – сказав Гертлінг.

Він сказав, що йдеться про одні з найскладніших військових операцій, найважчих для виконання, крім того, таких, що призводять до найбільших втрат і мають потенціал для «неймовірної боротьби з обох сторін».

Нагадаємо, російські блогери із тривогою відреагували на витік секретних документів США про війну в Україні, що вказує на страх у російському інформаційному просторі щодо перспективи майбутніх українських контрнаступів. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Раніше The New York Times із посиланням на джерела в Білому домі повідомляв, що у соцмережах з'явилися засекречені військові документи, що детально описують плани США та НАТО щодо розбудови української армії перед запланованим контрнаступом. Видання пише, що Пентагон уже розслідує, хто міг стояти за витоком документів.

За даними США, до «зливу» секретних документів Пентагону про війну в Україні, ймовірно, причетна Росія або проросійські елементи.

В Офісі президента заявили, що недавній злив секретних планів США та НАТО щодо українського контрнаступу є фотошопом.

7 квітня в соцмережах з'явилася нова порція американських секретних документів щодо України, Близького Сходу та Китаю.

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