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Путін готує «великий голод» у всьому світі – Данілов

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Путін готує «великий голод» у всьому світі – Данілов
фото ілюстративне

Світ все ще продовжує боятися Росію

Російський диктатор Володимир Путін програмує всесвітній голод у найближчі роки. У зв'язку з цим Росію важливо зупинити якнайшвидше. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов у інтерв’ю «Радіо Свобода».

«Справа в тому, що світ не хоче визнати дуже просту річ, що коли у нас відбувається війна зараз, коли Російська Федерація напала на нашу країну підступно, і процеси, що відбуваються, будуть відображатися найближчим часом на всій світовій спільноті. Що робить Путін? Путін має велике бажання, щоб у найближчі рік, два, три з'явилося таке явище, як голод, і те, що ми вже не зможемо постачати стільки продуктів харчування, скільки ми постачали до цього як країна, яка годувала величезну кількість населення у світі, Путін буде цим користуватися. І майте на увазі, рік, два, три – ці так звані голодні мігранти мають десь з’явитися», – сказав Данілов.

Крім того, Данілов розповів про розрахунки, які апарат РНБО представив президенту та Кабміну. Згідно з ними, коли світ у 2040-2050 роках вийде на населення, приблизно, в 10 млрд громадян світу, потрібно мати на увазі, що додатково потрібно буде 265 млн тонн протеїнів.

«Де їх брати – світ не знає. І чим більше буде територій, на яких відбуватимуться такі речі, як сьогодні відбуваються на території нашої країни, це будуть ще більші виклики», – – наголосив секретар РНБО.

Також Данілов зазначив, що нині світ все ще продовжує боятися Росію, і це величезна помилка.

Раніше Данілов озвучив перспективи України у війні на весну та літо.

Теги: РНБО Олексій Данілов війна голодування

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