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Путін вичерпав свій ліміт – Данілов розповів, на кого зараз грає час

Діана Гасюк
glavcom.ua
Путін вичерпав свій ліміт – Данілов розповів, на кого зараз грає час
фото з відкритих джерел

Данілов відповів щодо дискусії на кого працює час у злочинній російській війні проти України

Розмови про те, що у питанні підготовки контрнаступу України час грає на боці ворога, нічого не варті. Про це секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України Олексій Данілов 10 квітня написав у Facebook.

Данілов вважає, що Україна не втрачає переваги й від терміну початку операції це не залежить.

«До дискусії на кого працює час у злочинній російській війні проти України. Час працює на тих, хто ухвалює правильні рішення, керується цінностями, активно діє, не боїться і не відступає. Решта факторів має другорядне значення. Не існує жодної непереборної визначеності», – написав Данілов. 

«Те, до чого Путін готувався 20 років і провалив на старті, неможливо виправити ані за рік, ані за два, ані за три. Він помилився у найголовнішому рішенні свого життя – напасти на Україну, після чого з п'єдесталу найбільш впливової людини світу перемістився у статус підозрюваного злочинця Гаазького трибуналу», – додав секретар РНБО. 

Нагадаємо, раніше Данілов розповів що у Російській Федерації наразі знизилась до максимально критичного рівня кількість ракет. 

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Теги: Олексій Данілов Facebook Україна путін

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