Путін вичерпав свій ліміт – Данілов розповів, на кого зараз грає час

Данілов відповів щодо дискусії на кого працює час у злочинній російській війні проти України

Розмови про те, що у питанні підготовки контрнаступу України час грає на боці ворога, нічого не варті. Про це секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України Олексій Данілов 10 квітня написав у Facebook.

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Данілов вважає, що Україна не втрачає переваги й від терміну початку операції це не залежить.

«До дискусії на кого працює час у злочинній російській війні проти України. Час працює на тих, хто ухвалює правильні рішення, керується цінностями, активно діє, не боїться і не відступає. Решта факторів має другорядне значення. Не існує жодної непереборної визначеності», – написав Данілов.

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«Те, до чого Путін готувався 20 років і провалив на старті, неможливо виправити ані за рік, ані за два, ані за три. Він помилився у найголовнішому рішенні свого життя – напасти на Україну, після чого з п'єдесталу найбільш впливової людини світу перемістився у статус підозрюваного злочинця Гаазького трибуналу», – додав секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше Данілов розповів що у Російській Федерації наразі знизилась до максимально критичного рівня кількість ракет.