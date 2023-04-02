Залужний показав роботу британських гармат L119 на полі бою (відео)

Відео і коментар до нього головком оприлюднив у себе в Telegram

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний оприлюднив відео знищення ворожої техніки за допомогою британської гармати L119.

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«Бойове завдання у виконанні наших артилеристів за допомогою британської гармати L119. Знищили ворожий СПГ-9 «Спис» (станковий протитанковий гранатомет радянського виробництва – ред.) разом із боєкомплектом. А також пошкодили ворожий міномет 2В9 «Васильок»», –написав Залужний.

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Нагадуємо, триває 402-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби було відбито 70 атак противника на зазначених напрямках. Найінтенсивніші бої тривають за населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 1 квітня.