РФ розгортає інформаційну операцію про поразку України на півдні – ISW

Пропагандисти заявляють, що поразка України на півдні стане найсильнішим психологічним ударом по Києву

Кремлівські пропагандисти продовжили спроби стверджувати, що контрнаступ України на півдні вже провалився. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Так, Ігор Гіркін, колишній командир бойовиків на Донбасі, заявив, що українські війська продовжують атакувати після «провалу першої атаки», помилково зображуючи поточні українські операції як окремі атаки після початкової невдачі, і повторив поширений російський наратив про те, що «західні керівники» України підштовхнули Україну до контрнаступу.

Крім того, Гіркін заявив, що західні партнери України погано спланували контрнаступ, недооцінили можливості Росії та вважали росіян некомпетентними, враховуючи головним чином політичні, а не військові міркування.

Пропагандисти заявляють, що поразка України на півдні стане найсильнішим психологічним ударом по Києву і що ця невдача матиме тривалий психологічний вплив на моральний стан України.

«Бойові дії в масштабах контрнаступу України, який триває, не вдаються або провалюються за день чи тиждень. Українці та Захід не повинні піддаватися російським інформаційним операціям, які зображають український контрнаступ у Херсонській області майже миттєво проваленим або зображують Україну безпорадною маріонеткою західних господарів», - зазначають аналітики ISW.

Ключові висновки ISW за 1 вересня:

Українські сили продовжували обстрілювати російські матеріально-технічні вузли та ключові позиції по всій Херсонській області для підтримки контрнаступу, що триває на півдні України.

Російські блогери знову заявили, що українські війська ведуть бої на чотирьох напрямках просування в західній Херсонській області.

Російські війська здійснили наземні атаки на північний захід від Слов’янська, на південь і північний схід від Бахмута, а також на північний захід і південний захід від міста Донецьк.

Російська влада посилила заяви про те, що українські війська загрожують як Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), так і делегації МАГАТЕ, що прибула на територію ЗАЕС.

Триває формування російського 3-го армійського корпусу для розгортання на Донбасі.

Російська окупаційна влада, ймовірно, все більше визнає свою неспроможність успішно провести фіктивні референдуми на окупованих територіях України через невдачі російської армії та триваючий український опір на окупованих територіях.

Нагадаємо, триває 191-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області та утриманні окупованих районів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей, а також створенні сприятливих умов для відновлення наступу.

Українські захисники на Південному напрямку протягом минулої доби знищили 102 загарбників та п'ять складів боєприпасів, а також уразили пункт управління безпілотниками та поромну переправу.