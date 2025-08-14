Головна Країна Події в Україні
Координаційний штаб пояснив, чим особливий сьогоднішній обмін полоненими

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Сьогодні додому повернулися захисники з гарнізону Маріуполя, воїни Військово-морських сил та Державної прикордонної служби
Вік наймолодшого звільненого – 26 років, найстаршому виповнилося – 74 роки, з яких сім останніх років (з 2018 року) він перебував у російській в’язниці

Сьогодні, 14 серпня, відбувся 67-й обмін полоненими. З російської неволі визволено 33 військових та 51 цивільного українця, які були затримані на тимчасово окупованих територіях ще до великої війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

«Особливість сьогоднішнього обміну в тому, що вдалося визволити цивільних та військових українців, які були затримані на тимчасово окупованих територіях ще до повномасштабного вторгнення та незаконно засуджені на тривалі терміни ув’язнення – від 10 до 18 років. Один зі звільнених пробув у неволі 4013 днів – він був поневолений на Донеччині ще в 2014 році», – йдеться у повідомленні.

За даними Координаційного штабу, додому повернулися українці, схоплені та засуджені окупантами з 2016 по 2021 роки. Серед визволених є три жінки з Донецької та Луганської областей. Одна з них – вчителька початкової школи, позбавлена волі у 2019 році.

«Серед звільнених сьогодні цивільних українців є 27-річний хлопець, якого окупанти незаконно позбавили волі у 2016 році. На той час йому було лише 18 років», – зазначає КШППВ.

Окрім цивільних додому повертаються також захисники з гарнізону Маріуполя, воїни Військово-морських сил та Державної прикордонної служби. З неволі вдалося визволити 10 офіцерів.

«З російського полону повертаються дві пари рідних братів, які утримувалися в неволі з березня та квітня 2022 року. Більшість визволених цивільних та військових мають проблеми зі здоров’ям та інвалідність. Вік наймолодшого звільненого – 26 років, найстаршому виповнилося – 74 роки, з яких сім останніх років (з 2018 року) він перебував у російській в’язниці», – йдеться у заяві.

Визволені українці отримають усю необхідну медичну допомогу. Усі звільнені пройдуть медичний огляд, отримають лікування, будуть забезпечені всім необхідним на перший час, отримають належні виплати та пройдуть реабілітацію та реінтеграцію до суспільства після тривалої ізоляції у російській неволі.

Нагадаємо, 14 серпня Україну в рамках обміну з російського полону повернулися 84 громадян, серед яких є військові та цивільні. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

війна обмін полоненими обмін

