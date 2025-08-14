Україна повернула 84 громадян: Зеленський розкрив деталі обміну полоненими (фото)

Додому повернулись з полону військові та цивільні

В Україну в рамках обміну з російського полону повернулися 84 громадян, серед яких є військові та цивільні. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає «Главком».

«Повертаємо українців додому, в Україну. Новий обмін, 84 людини. Це і військові, і цивільні. Майже всім із них потрібна медична допомога, значна реабілітація», – розповів президент.

Зеленський додав, що серед звільнених 14 серпня цивільних є ті, хто утримувався окупантами ще з 2014, 2016 та 2017 років, а серед військових були захисники Маріуполя.

«Вдячний усім, хто допомагає нам продовжувати звільняти українських полонених. Дякую нашій команді – усім у Координаційному штабі, ГУР, Офісі, в спеціальних службах, хто працює заради повернення наших людей. Дякую ОАЕ за допомогу в цьому обміні. А головне, дякую нашим воїнам, які щотижня на фронті поповнюють для України обмінний фонд. Хоробрість та ефективність наших підрозділів на передовій – це в тому числі й можливість повертати наших людей додому. Будуть ще обміни», – підсумував Зеленський.

Україна та РФ провели обмін полоненими фото: Володимир Зеленський/Telegram

Нагадаємо, попередній обмін полоненими відбувся 23 липня. Це був вже дев'ятий етап обміну у межах стамбульських домовленостей.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповідав, що додому повернулись тяжкопоранені і тяжкохворі оборонці.

Президент України Володимир Зеленський пізніше анонсував нові етапи обміну. Він говорив, що Штати мають силу, щоб зупинити війну.