Прокурор у справі Магамедрасулова отримав службову квартиру у столиці

Квартира, надана Ганілову, є найбільшою серед усіх помешкань, які отримали працівники Офісу генпрокурора у 2025 році

Прокурор у справі детектива Національного антикорупційного бюро Руслана Магамедрасулова Олександр Ганілов одержав від держави службову квартиру в Києві площею 110 кв. м. Про це, посилаючись на відповідь Офісу генерального прокурора на її депутатський запит, повідомила голова Комітету з питань антикорупційної політики у Верховна Рада України Анастасія Радіна, інформує «Главком».

У відповіді заступника генерального прокурора України Олексія Хоменка на запит депутатки значиться, що у 2025 році до кінця листопада службове житло в Києві отримали вісім працівників Офісу генерального прокурора, у тому числі прокурор відділу Ганілов Олександр Анатолійович. При цьому виділена йому квартира є найбільшою серед усіх, що надали працівникам ОГП.

Відповідь на запит Радіної до Офісу генерального прокурора фото: Анастасія Радіна/Facebook

Як зазначає у свою чергу Центр протидії корупції, таку велику квартиру Ганілов міг отримати як батько пʼятьох дітей. У ЦПК додали, що за інформацією Печерської РДА, з жовтня по грудень 2025 року вісім працівників Офісу Генпрокурора отримали ордери на службові квартири, зокрема і Ганілов».

«Однак, його дружина та діти проживають в Калуші Івано-Франківської області. Це також вказується в постанові суду про пʼяне водіння дружини прокурора Наталії», – зауважили в ЦПК.

Радіна звернула увагу на те, що у 2018 році Олександр Ганілов працював у прямому підпорядкуванні експрокурора Дмитра Басова, який фігурує у операції «Мідас» під псевдо Тенор.

Раніше прокурор Ганілов також підтримав публічне обвинувачення у справі народного депутата Федора Христенка, якому Офіс генерального прокурора разом з СБУ уже після затримання Магамедрассулова повідомив про підозру у державній зраді та «впливі на НАБУ».

«Свою столичну квартиру прокурор Ганілов отримав буквально напередодні затвердження Печерським судом угоди з нардепом Христенком. Генпрокурор Кравченко підтвердив факт укладення цієї угоди 4 грудня 2025 року. Чи виглядає цей жест подякою за сумлінну службу проти НАБУ і САП – вирішувати вам», – наголосила Радіна.

ЦПК додає, що у 2019 році Олександр Ганілов не пройшов атестацію та був звільнений із Генеральної прокуратури. Кадрова комісія тоді вказала на недекларування ним квартири у Києві у власності третіх осіб, якою прокурор користувався безкоштовно; часті неявки у судові розгляди у справі викрадення та побиття активістів харківського Майдану охороною Геннадія Кернеса та інше. Щоправда у 2021 році Ганілов поновився в ОГП через суд.

Нагадаємо, 21 липня Офіс генпрокурора з СБУ викрили та затримали керівника одного з територіальних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова. За даними правоохоронців, зазначений керівник підрозділу НАБУ із дислокацією у Дніпрі координує діяльність бюро в прифронтових областях України. При цьому, він підтримує контакти з РФ та домовлявся із представниками сектору російської економіки про продаж технічних конопель.

Раніше детектив Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Руслан Магамедрасулов дав перше інтерв’ю. У ньому він заявив, що його затримання є політичною помстою, ймовірно, пов'язаною зі справою бізнесмена Тімура Міндіча. Він не підтвердив, що він займався справою Тимура Міндіча. Цю ж інформацію ще раніше спростував керівник НАБУ Семен Кривонос, стверджують джерела «Главкома» у правоохоронних органах.

До слова, Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора і Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру Магамедрасулову. За даними слідства, високопосадовець НАБУ, використовуючи свої зв’язки та службовий вплив, «вчиняв дії, спрямовані на незаконні махінації із податками українських суб’єктів господарювання».

Після звільнення Магамедрасулова з-під варти 3 грудня НАБУ офіційно підтвердило, що детектив Руслан Магамедрасулов документував осіб, причетних до схем в корупції, викритих в рамках операції «Мідас». Також в НАБУ повідомили, що члени злочинної організації збирали «досьє» на окремих працівників Бюро, серед яких був Магамедрасулов.