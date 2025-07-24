РФ давно залежить від трудових мігрантів із Центральної Азії

Росія зіткнулася з демографічною кризою – зниження народжуваності, старіння населення та висока смертність створюють серйозну загрозу для країни. Про це плвідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Зазначається, що демографічна криза в РФ давно не є державною таємницею, попри спроби влади обмежити доступ до відповідної статистики. Ця криза не лише підриває економічну стабільність країни, але й штовхає владу до радикальних і суперечливих заходів для вирішення соціальних проблем.

«Зокрема депутати Держдуми розглядають пропозицію «активістів» вносити неодружених чоловіків, які не роблять спроб створити сім’ю, до так званого «чорного списку МВС» і карати їх виправними роботами або відправленням на війну, якщо не буде побачень упродовж трьох місяців», – йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що РФ давно залежить від трудових мігрантів з Центральної Азії та інших регіонів. Проте РФ також прагне використовувати їх для поповнення своїх військових лав у війні проти України.

«Відсутність ефективної інтеграційної політики, зростання ксенофобії та дискримінаційні практики лише ускладнюють проблему», – зазначає розвідка.

Ще однією тенденцією є залучення неповнолітніх до роботи у військово-промисловому комплексі – дітей залучають до виготовлення БпЛА, які використовуються у війні проти України. За даними розвідки, такі практики свідчать про деградацію соціальних стандартів і пріоритетів держави, яка вдається до примусу й репресій та ставить військові цілі вище добробуту своїх громадян.

Нагадаємо, з липня 2025 року російська влада припинила публікувати ключові демографічні показники, такі як чисельність населення, кількість народжень, смертей, шлюбів та розлучень. За даними української Служби зовнішньої розвідки, це пов'язано з тим, що реальна демографічна ситуація в Росії більше не відповідає пропагандистським гаслам про «величну націю».

Останні доступні дані свідчать про демографічний спад у Росії:

у 2024 році в РФ народилося лише 1,222 млн дітей – це найнижчий показник з 1999 року;

у першому кварталі 2025 року ситуація погіршилася ще більше: народилося лише 293–294 тис дітей, що на 2,4% менше, ніж за аналогічний період 2024 року. Це є найнижчим показником за останні 200 років.

Паралельно, смертність значно перевищує народжуваність. У 2024 році природний спад населення становив 596,2 тис осіб, що на 20,4% більше, ніж у 2023 році.