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У РФ загострюється демографічна та соціальна криза

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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У РФ загострюється демографічна та соціальна криза
Держдуми розглядають пропозицію «активістів» відправляти неодружених чоловіків, які не роблять спроб створити сім’ю, на війну
фото: Служба зовнішньої розвідки

РФ давно залежить від трудових мігрантів із Центральної Азії

Росія зіткнулася з демографічною кризою – зниження народжуваності, старіння населення та висока смертність створюють серйозну загрозу для країни. Про це плвідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Зазначається, що демографічна криза в РФ давно не є державною таємницею, попри спроби влади обмежити доступ до відповідної статистики. Ця криза не лише підриває економічну стабільність країни, але й штовхає владу до радикальних і суперечливих заходів для вирішення соціальних проблем.

«Зокрема депутати Держдуми розглядають пропозицію «активістів» вносити неодружених чоловіків, які не роблять спроб створити сім’ю, до так званого «чорного списку МВС» і карати їх виправними роботами або відправленням на війну, якщо не буде побачень упродовж трьох місяців», – йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що РФ давно залежить від трудових мігрантів з Центральної Азії та інших регіонів. Проте РФ також прагне використовувати їх для поповнення своїх військових лав у війні проти України.

«Відсутність ефективної інтеграційної політики, зростання ксенофобії та дискримінаційні практики лише ускладнюють проблему», – зазначає розвідка.

Ще однією тенденцією є залучення неповнолітніх до роботи у військово-промисловому комплексі – дітей залучають до виготовлення БпЛА, які використовуються у війні проти України. За даними розвідки, такі практики свідчать про деградацію соціальних стандартів і пріоритетів держави, яка вдається до примусу й репресій та ставить військові цілі вище добробуту своїх громадян.

Нагадаємо, з липня 2025 року російська влада припинила публікувати ключові демографічні показники, такі як чисельність населення, кількість народжень, смертей, шлюбів та розлучень. За даними української Служби зовнішньої розвідки, це пов'язано з тим, що реальна демографічна ситуація в Росії більше не відповідає пропагандистським гаслам про «величну націю».

Останні доступні дані свідчать про демографічний спад у Росії:

  • у 2024 році в РФ народилося лише 1,222 млн дітей – це найнижчий показник з 1999 року;
  • у першому кварталі 2025 року ситуація погіршилася ще більше: народилося лише 293–294 тис дітей, що на 2,4% менше, ніж за аналогічний період 2024 року. Це є найнижчим показником за останні 200 років.

Паралельно, смертність значно перевищує народжуваність. У 2024 році природний спад населення становив 596,2 тис осіб, що на 20,4% більше, ніж у 2023 році.

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Теги: росія війна росіяни розвідка криза демографічна криза

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