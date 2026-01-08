У Дніпрі надзвичайна ситуація національного рівня – Філатов

У Дніпрі на базі дошкільних та навчальних закладів працюють пункти незламності

800 тис. родин на Дніпропетровщині наразі без світла

Російські терористи здійснили масовану дронову атаку на енергетичну інфраструктуру одразу кількох регіонів України. Внаслідок ударів 800 тис. родин у Дніпропетровській області без світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК та мера Дніпра Бориса Філатова.

«Утім суто технічно у Дніпрі ситуація одна з найскладніших. Це насправді надзвичайна ситуація національного рівня. Від ночі місто відпрацьовує всі належні алгоритми. Ми в постійному контакті з обласною військовою адміністрацією та всіма профільними міністерствами та службами», – сказав мер.

Філатов наголосив, що в лікарні поступово повертається світло. «Утім нагадаю, що лікувальні заклади мають альтернативні джерела живлення та необхідні запаси. Каналізація міста також заживлена. Лівий берег підтримується альтернативними джерелами живлення. Ситуація з водою на правому березі потроху стабілізується. Усе завдяки титанічним зусиллям енергетиків та комунальників. Щодо тепла. Усі котельні вчора було знеструмлено. Нині докладаємо всіх зусиль, щоб відновити їхню роботу», – додав він.

До того ж ДТЕК наголошує, що енергетики всієї області безперервно працюють над відновленням, вже вдалося заживити частину критичної інфраструктури.

Нагадаємо, російські терористи здійснили масовану дронову атаку на енергетичну інфраструктуру одразу кількох регіонів України. Внаслідок ударів більшість споживачів у Дніпропетровській та Запорізькій областях, включно з обласними центрами, залишилися без електропостачання. «Укренерго» звернулося до мешканців Дніпропетровщини та Запоріжжя із терміновим проханням.

Міненерго зазначило, що огляд пошкоджень, оцінка наслідків та відновлювальні роботи розпочнуться одразу після того, як це дозволить безпекова ситуація.

Як повідомлялось, «Укрзалізниця» спільно з Міністерством розвитку громад та територій України оперативно реагує на масштабні відключення електроенергії у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Зауважимо, що у Дніпрі та області тривають аварійні заходи після масштабних пошкоджень енергетичної інфраструктури. Міська влада перебуває на постійному зв’язку з профільними службами та енергетиками, застосовуючи всі напрацьовані в попередні роки алгоритми реагування.