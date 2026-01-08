Головна Країна Події в Україні
ДБР оголосило підозру офіцеру ТЦК у Миколаєві за побиття військовозобов'язаних

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
ДБР оголосило підозру офіцеру ТЦК у Миколаєві за побиття військовозобов'язаних
У Миколаєві офіцеру ТЦК оголосили підозру за побиття військовозобов'язаних
фото: ДБР

ДБР отримало понад 30 скарг на дії співробітників Корабельного ТЦК під час перевірок військових документів

У Миколаєві повідомили про підозру офіцеру ТЦК та СП за умисне заподіяння тілесних ушкоджень військовозобов’язаним. Про це повідомили у ДБР.

«Працівники ДБР повідомили про підозру офіцеру одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Миколаївської області, який під час проведення мобілізаційних заходів допускав застосування фізичного насильства до військовозобов’язаних», – йдеться у джерелі.

У бюро вказали, що системно реагують на звернення громадян щодо можливих зловживань під час мобілізаційних заходів.

«Воєнний стан не може бути виправданням для насильства чи перевищення службових повноважень», – зазначили у ДБР.

У Миколаєві до ДБР, як повідомляється, «надійшло щонайменше 30 скарг від громадян на неправомірні дії співробітників Корабельного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час перевірок військово-облікових документів". "Кількість звернень свідчить про системний характер порушень», – зазначили у ДБР.

«Під час перевірки фактів слідчі встановили, що офіцер обласного ТЦК та СП, якого залучили для "посилення" роботи Корабельного РТЦК та СП, неодноразово застосовував фізичне насильство до військовозобов’язаних. Наразі йому повідомлено про підозру у навмисному спричиненні тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 125 КК України)», – йдеться у джерелі.

Нагадаємо, працівники ДБР у взаємодії з ДВБ Нацполіції затримали мешканця столиці, який намагався шахрайськими діями видурити $100 тис. у начальника відділу районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки однієї з західних областей.

