ДБР оголосило підозру офіцеру ТЦК у Миколаєві за побиття військовозобов'язаних

ДБР отримало понад 30 скарг на дії співробітників Корабельного ТЦК під час перевірок військових документів

У Миколаєві повідомили про підозру офіцеру ТЦК та СП за умисне заподіяння тілесних ушкоджень військовозобов’язаним. Про це повідомили у ДБР.

«Працівники ДБР повідомили про підозру офіцеру одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Миколаївської області, який під час проведення мобілізаційних заходів допускав застосування фізичного насильства до військовозобов’язаних», – йдеться у джерелі.

У бюро вказали, що системно реагують на звернення громадян щодо можливих зловживань під час мобілізаційних заходів.

«Воєнний стан не може бути виправданням для насильства чи перевищення службових повноважень», – зазначили у ДБР.

У Миколаєві до ДБР, як повідомляється, «надійшло щонайменше 30 скарг від громадян на неправомірні дії співробітників Корабельного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час перевірок військово-облікових документів". "Кількість звернень свідчить про системний характер порушень», – зазначили у ДБР.

«Під час перевірки фактів слідчі встановили, що офіцер обласного ТЦК та СП, якого залучили для "посилення" роботи Корабельного РТЦК та СП, неодноразово застосовував фізичне насильство до військовозобов’язаних. Наразі йому повідомлено про підозру у навмисному спричиненні тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 125 КК України)», – йдеться у джерелі.

