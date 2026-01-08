Головна Країна Події в Україні
«Запоріжсталь» призупинила виробництво через чергову російську атаку

«Запоріжсталь» призупинила виробництво через чергову російську атаку

Меткомбінат «Запоріжсталь» зупинив виробничі процеси після російської атаки: зараз він готується до поетапного рестарту

7 січня, внаслідок масованої дронової атаки РФ по енергетичній інфраструктурі України, у Запорізькій області стався блекаут. Через повне знеструмлення регіону металургійний комбінат «Запоріжсталь», як і інші споживачі електроенергії, втратив зовнішнє енергоживлення та був змушений призупинити всі виробничі процеси. Про це йдеться у офіційному повідомленні підприємства.

Персонал «Запоріжсталі» оперативно відреагував на позаштатну ситуацію: було впроваджено антикризові заходи для безпечної зупинки обладнання відповідно до затверджених безпекових протоколів. Завдяки скоординованим діям колективу та взаємодії з обласними енергетичними службами техногенних аварій вдалося повністю уникнути.

Наразі працівники комбінату зосереджені на стабілізації внутрішньої енергомережі. В умовах обмеженого енергопостачання на основних агрегатах виконуються регламентні роботи для підготовки до поетапного та безпечного відновлення виробництва, яке стане можливим лише після повного відновлення зовнішнього електропостачання.

На «Запоріжсталі» висловили вдячність енергетикам, аварійним службам та Запорізькій обласній державній адміністрації за координацію дій під час ліквідації наслідків атаки. На підприємстві наголосили, що спільно з відповідальними службами продовжуватимуть роботу над аварійно-відновлювальними заходами, попри спроби ворога дестабілізувати енергосистему країни.

Як відомо, наприкінці грудня «Запоріжсталь» вже переживала знеструмлення через російську атаку: тоді теж відбулася вимушена аварійна зупинка виробництва та перехід підприємства на альтернативні джерела живлення. Це дозволило безпечно зупинити виробничі процеси, уникнути техногенної аварії та мінімізувати вплив на довкілля.

Наразі, за інформацією українських розвідників, відомо про підготовку росії до чергового масованого удару – очікується, що вона може відбутися вже найближчими днями, і буде спрямована на енергооб’єкти України.

