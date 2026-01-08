Головна Країна Події в Україні
Генпрокуратура пояснила, за що прокурор у справі Магамедрасулова отримав службову квартиру

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Відомство стверджує, що процесуальна діяльність прокурорів не є підставою для ухвалення рішень про надання житла
За словами пресслужби Офісу генпрокурора, Ганілов, який є батьком пʼятьох дітей, перебував на черзі для отримання житла 11 років

Офіс генерального прокурора прокоментував інформацію про надання службового житла прокурору у справі детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова Олександру Ганілову. За словами пресслужби відомства, житло дісталося прокурору на законних підставах, повідомляє «Главком».

Зазначається, що службове житло було надано відповідно до вимог законодавства, за рішенням житлової комісії та за єдиною процедурою, що застосовується багато років і не передбачає врахування процесуальної діяльності прокурорів.

«Окремі працівники перебували у черзі на службове житло понад десять років та мали передбачені законом соціальні підстави для його отримання. Серед них, зокрема, Олександр Ганілов, який перебував на черзі для отримання житла 11 років з 2014 року, батько пʼятьох дітей. У таких випадках йдеться про реалізацію гарантованого законом права, а не про будь-які форми заохочення», – йдеться в заяві.

Офіс генпрокурора додав, що процесуальна діяльність прокурорів, їх участь у кримінальних провадженнях або результати таких проваджень не передбачені законодавством як підстава для ухвалення рішень щодо надання службового житла та не враховуються під час їх прийняття.

Раніше стало відомо, що прокурор у справі детектива Національного антикорупційного бюро Руслана Магамедрасулова Олександр Ганілов одержав від держави службову квартиру в Києві площею 110 кв. м.

За словами заступника генерального прокурора України Олексія Хоменка, у 2025 році до кінця листопада службове житло в Києві отримали вісім працівників Офісу генерального прокурора, у тому числі прокурор відділу Ганілов Олександр Анатолійович. При цьому виділена йому квартира є найбільшою серед усіх, що надали працівникам ОГП.

Нагадаємо, що 21 липня 2025 року Офіс генпрокурора з СБУ викрили та затримали керівника одного з територіальних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова. Правоохоронці стверджували, що він підтримує контакти з РФ та домовлявся із представниками сектору російської економіки про продаж технічних конопель.

Пізніше детектив Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Руслан Магамедрасулов дав перше інтерв’ю. У ньому він заявив, що його затримання є політичною помстою, ймовірно, пов'язаною зі справою бізнесмена Тімура Міндіча.

Згодом Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора і Державне бюро розслідувань повідомили про ще одну підозру Магамедрасулову. За даними слідства, високопосадовець НАБУ, використовуючи свої зв’язки та службовий вплив, «вчиняв дії, спрямовані на незаконні махінації із податками українських суб’єктів господарювання».

Після звільнення Магамедрасулова з-під варти 3 грудня НАБУ офіційно підтвердило, що детектив Руслан Магамедрасулов документував осіб, причетних до схем в корупції, викритих в рамках операції «Мідас». Також в НАБУ повідомили, що члени злочинної організації збирали «досьє» на окремих працівників Бюро, серед яких був Магамедрасулов.

Офіс Генерального прокурора

