Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Окупанти відзвітували, скільки зерна вкрали на Запоріжжі

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти відзвітували, скільки зерна вкрали на Запоріжжі
Росія вкрала українського зерна на мільярди доларів
фото з відкритих джерел

Для крадіжки українського зерна гауляйтери створили підприємства-«прокладки»

Окупаційна «влада» захопленої території Запорізької області відзвітувала про реалізацію 300 тисяч тонн зернових, олійних та зернобобових культур у 2022 році. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Так, гауляйтери заявили, що для приймання сільськогосподарської продукції у регіоні створено десять філій так званого ДП «Государствєнний зєрновой оператор», яке перепродало вкрадену сільгосппродукцію.

«Насправді ж «державне зернове підприємство» – це звичайна прокладка. Саме їй за безцінь мали віддавати зерно фермери на ТОТ, в іншому випадку зерно «націоналізовували». Далі ця прокладка вже передавала зерно дотичним до окупантів структурам й ті перепродавали його за ринковими цінами», – розповів Центр національного спротиву.

Тобто, росіяни вкрали українське зерно, а весь прибуток забрали собі гауляйтери та ставленики Кремля в регіоні.

Як відомо, збитки, які завдала Росія крадіжкою зерна з України, можна оцінювати мінімум у $2 млрд. Підраховують не тільки втрати трейдерів, а також компаній як з великим виробництвом, так і маленьких фермерів.

Читайте також: Нова неприємна проблема в «зернового коридору»
Теги: зерно Запорізька область окупанти росія Україна війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Обшуки проводилися у межах розслідування масштабної схеми з ухилення від сплати податку в особливо великих розмірах при експорті зерна
Правоохоронці провели 30 обшуків на митниці у зерновій справі
Вчора, 17:42
«Зерновий коридор» з України працює з серпня 2022 року
150 днів «зернового коридору»: скільки кораблів вийшло з українських портів
30 грудня, 2022, 06:31
Туреччина взяла на себе роль посередника у зерновій угоді
Ердоган розповів, які країни отримали експортоване з України зерно
25 грудня, 2022, 23:42

Бізнес

Окупанти відзвітували, скільки зерна вкрали на Запоріжжі
Окупанти відзвітували, скільки зерна вкрали на Запоріжжі
Реформа промислового забруднення потребує переходного періоду – директор Асоціації виробників феросплавів
Реформа промислового забруднення потребує переходного періоду – директор Асоціації виробників феросплавів
Де в Україні найдорожча земля? Мінагрополітики назвало регіон
Де в Україні найдорожча земля? Мінагрополітики назвало регіон
Бізнес готується до скорочення співробітників: у якій сфері найскладніша ситуація
Бізнес готується до скорочення співробітників: у якій сфері найскладніша ситуація
ДТЕК відзвітував про обсяги підтримки ЗСУ у 2022 році
ДТЕК відзвітував про обсяги підтримки ЗСУ у 2022 році
Українська металургія повинна отримати підтримку від держави – глава «Укркольормет»
Українська металургія повинна отримати підтримку від держави – глава «Укркольормет»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
53K
Українці ставатимуть на облік із 16 років: Кабмін ухвалив постанову
16K
Як Путін, Шойгу та Лавров осоромилися з війною: мультфільм Deutsche Welle
7729
Противник намагається взяти під повний контроль дві області – Генштаб
7363
Росія готує новий наступ: розвідка назвала напрямки
7216
Терорист Пригожин пояснив, чому російські бойовики застрягли біля Бахмута
6686
Британська розвідка пояснила, чому зупинився наступ росіян під Бахмутом

Новини

Новий наступ РФ та запуск українського наносупутника. П’ять важливих новин 3 січня
Вчора, 21:00
ЗСУ завдали нищівного удару по зосередженнях окупантів на Запоріжжі
2 сiчня, 07:10
Ялинка незламності потрапила у рейтинг найкращих у світі (фото)
2 сiчня, 05:25
Росія цинічно пояснила, навіщо обстріляла Київ на Новий рік
1 сiчня, 18:32
До чого готуватися Україні в 2023 році: генсек НАТО зробив прогноз
1 сiчня, 17:59
Окупанти атакували Запорізьку область: є загиблий та поранені
1 сiчня, 17:39

Прес-релізи

Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
28 грудня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту