Окупанти відзвітували, скільки зерна вкрали на Запоріжжі
Для крадіжки українського зерна гауляйтери створили підприємства-«прокладки»
Окупаційна «влада» захопленої території Запорізької області відзвітувала про реалізацію 300 тисяч тонн зернових, олійних та зернобобових культур у 2022 році. Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Так, гауляйтери заявили, що для приймання сільськогосподарської продукції у регіоні створено десять філій так званого ДП «Государствєнний зєрновой оператор», яке перепродало вкрадену сільгосппродукцію.
«Насправді ж «державне зернове підприємство» – це звичайна прокладка. Саме їй за безцінь мали віддавати зерно фермери на ТОТ, в іншому випадку зерно «націоналізовували». Далі ця прокладка вже передавала зерно дотичним до окупантів структурам й ті перепродавали його за ринковими цінами», – розповів Центр національного спротиву.
Тобто, росіяни вкрали українське зерно, а весь прибуток забрали собі гауляйтери та ставленики Кремля в регіоні.
Як відомо, збитки, які завдала Росія крадіжкою зерна з України, можна оцінювати мінімум у $2 млрд. Підраховують не тільки втрати трейдерів, а також компаній як з великим виробництвом, так і маленьких фермерів.
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