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Кремль використовує Росатом для обходу санкцій

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Кремль використовує Росатом для обходу санкцій
фото ілюстративне

Ймовірно Росатом може ввозити в РФ сировину та електроніку для російської армії

Росатом допомагає російській оборонці обходити санкції. Росія використовує Росатом як лазівку для обходу санкцій – через неї їй вдається діставати електроніку та сировину для виробників зброї. Про це повідомила The Washington Post з посиланням на матеріали української розвідки.

Російська корпорація довгий час позиціювала себе як цивільну організацію, що експлуатує атомні електростанції в комерційних цілях. Але внутрішні документи Росатому показують, що це не вся правда. 

Зазначається, що українській розвідці вдалося перехопити матеріали з інформацією про те, що в жовтні 2022 року Росатом на зустрічі з представниками міністерства оборони РФ та російського військово-промислового комплексу запропонував свої ресурси для збройових виробників, які потрапили під санкції.

Серед них були Алмаз-Антей (ракети), НВК «Техмаш» (авіабомби й системи залпового вогню), НВО «Високоточні комплекси» (ракети до «Іскандерів»), НВО «Сплав» (ракетні системи залпового вогню «Ураган»), кілька виробників бронетранспортерів і танків. Згідно з документами, корпорація була готова постачати російському ВПК сировину, необхідну для виготовлення ракетного палива, літій-іонні батареї для танків і систем ППО, технологію 3D-друку.

Росатом в коментарі WP заявив, що «всі твердження у вашому запиті абсолютно не відповідають дійсності». Митні дані, проаналізовані газетою, свідчать про те, що принаймні одна дочірня компанія «Росатома» – фірма Renera – після початку війни купила компоненти літій-іонних акумуляторів у Південній Кореї на суму щонайменше $1 млн.

Раніше повідомлялося, що Україна закликала МАГАТЕ застосувати санкції до «Росатому».

Теги: росія війна санкції

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