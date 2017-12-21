Латвія наполягає на тому, щоб Україна прибрала її зі списку офшорних зон

МЗС Латвії направило Україні ноту через список офшорних справ

Латвійське міністерство закордонних справ вручило тимчасовій повіреній у справах України Алісі Подоляк дипломатичну ноту через внесення балтійської країни до списку офшорних зон. Про це повідомляє агентство LETA, посилаючись на главу МЗС Латвії Едгара Ринкевича. Латвія закликає прибрати її зі списку країн-офшорів. За



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МЗС Латвії направило Україні ноту через список офшорних справ

Латвійське міністерство закордонних справ вручило тимчасовій повіреній у справах України Алісі Подоляк дипломатичну ноту через внесення балтійської країни до списку офшорних зон. Про це повідомляє агентство LETA, посилаючись на главу МЗС Латвії Едгара Ринкевича.

Латвія закликає прибрати її зі списку країн-офшорів. За словами Ринкевича, робота щодо цього вже ведеться.

Як пояснив глава латвійського МЗС, ця ситуація склалася через неправильну інтерпретацію Україною нового податкового законодавства Латвії, яке передбачає нульову ставку податку на реінвестований прибуток.

«Цю систему не можна розцінювати як безподаткову, оскільки в Латвії за дивіденди стягуються податки», — йдеться у повідомленні.

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