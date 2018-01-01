«Панамські документи»: невивчений урок Петра Порошенка

Німеччина запровадила реєстр прозорості компаній. Петро Порошенко і його бізнес-партнери, вочевидь, проігнорували реєстр

Петро Порошенко запам'ятався всьому світу як одне з облич скандалу навколо публікації «Панамських документів». Український президент був одним з найвпливовіших політиків, прізвища яких неповних два роки тому випливли у зв'язку із сумнівними операціями з використанням офшорних компаній. У Німеччині офшорний скандал змусив політиків діяти



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Петро Порошенко 2016 року був обличчям скандалу навколо «Панамських документів». Чи став відтоді його бізнес прозорішим?

Німеччина запровадила реєстр прозорості компаній. Петро Порошенко і його бізнес-партнери, вочевидь, проігнорували реєстр

Петро Порошенко запам'ятався всьому світу як одне з облич скандалу навколо публікації «Панамських документів». Український президент був одним з найвпливовіших політиків, прізвища яких неповних два роки тому випливли у зв'язку із сумнівними операціями з використанням офшорних компаній. У Німеччині офшорний скандал змусив політиків діяти і прискорив створення реєстру прозорості власників компаній, якого вимагала директива ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей.

Перед Петром Порошенком і його партнерами, які через офшорні компанії володіють заводом у Німеччині, постало нове випробування на прозорість: чи готові вони відмовитись від анонімності і внести свої прізвища у реєстр? Схоже, цей тест українські інвестори провалили.

Прочерк у реєстрі прозорості

У складі агрохолдингу Петра Порошенка «Укрпромінвест-Агро» з 2011 року у місті Ельстерауе на сході Німеччини працює завод з виробництва крохмалю. У розпал скандалу навколо «Панамських документів» DW на прикладі цього заводу писала про те, як офшорні комбінації дають можливість мінімізувати податки, не афішуючи прізвища власників.

Торік у Німеччині з'явився реєстр, в який німецькі компанії мали внести прізвища своїх кінцевих бенефіціарів. Йдеться насамперед про компанії, власники яких перебувають за кордоном і подекуди свідомо приховують свою власність за офшорними фірмами. Щойно реєстр став доступним для журналістів, DW звернулася із запитом, сподіваючись отримати відповідь: які ж прізвища криються за компаніями з Кіпру і Британських Віргінських Островів, на які через німецьку Interstarch GmbH оформлений завод, що входить до групи «Укрпромінвест-Агро» Петра Порошенка.

Як з'ясувалося, українські інвестори нічого не внесли в реєстр, вочевидь порушивши німецький закон про боротьбу з відмиванням грошей.

Кому належить завод?

Interstarch GmbH, відповідно до закону про відмивання грошей, мала до першого жовтня минулого року внести прізвища своїх бенефіціарів до реєстру прозорості, адже вони не вказані ані у переліку засновників, ані в установчому договорі. Відповідно до торговельного реєстру, власником міноритарної частки Interstarch GmbH є компанія «Інтерстарч-Україна». Ця компанія, що входить до холдингу Петра Порошенка «Укрпромінвест-Агро», офіційно купила частку у 24,95 відсотка в Interstarch GmbH влітку 2016 року. Продавцем виступила кіпрська компанія Camarin Limited, яка дотепер залишається головним власником заводу з часткою у 75,05 відсотків.

Власником кіпрської компанії називає себе Сергій Зайцев. Багаторічний топ-менеджер концерну «Рошен» в інтерв'ю українським ЗМІ 2016 року повідомив, що саме він є бенефіціаром компаній, на які оформлений німецький завод: кіпрської Camarin Limited і її материнської компанії Euro Business Investments Ltd з Британських Віргінських Островів. Цю інформацію у відповідь на запит DW підтвердили тоді і в компанії ICU, яка консультує Петра Порошенка і його компаньйонів у питаннях іноземних інвестицій. Таким чином, менеджери Interstarch GmbH мали внести у реєстр прозорості прізвище Зайцева як бенефіціара офшорних компаній, що мають частку у 75 відсотків у німецькій фірмі, а також, вочевидь Петра Порошенка.

Ключове питання: хто контролює підприємство

Згідно з інформацією ICU, Зайцев передав управління німецьким заводом агрохолдингу Порошенка, отже Interstarch GmbH перебуває під керівництвом менеджерів українського президента. Наглядову раду німецької компанії, відповідно до документів у німецькому торговельному реєстрі, очолює генеральний директор «Укрпромінвест-Агро» Євген Саєнко. Його заступником є Андріан Крячок - директор компанії «Інтерстарч-Україна», яка є співвласницею Interstarch GmbH і тісно співпрацює з нею, зокрема, у питаннях збуту продукції.

Відповідно до німецького закону про боротьбу з відмиванням грошей, бенефіціаром може вважатися не лише власник істотної участі (понад 25 відсотків), але і особа, яка «здійснює контроль над підприємством у спосіб, який можна прирівняти до цього». Ключовим критерієм визначення кінцевого бенефіціара в таких випадках, як пояснюють юристи, є вплив особи на призначення керівних органів підприємства. З огляду на контроль над підприємством з боку менеджерів холдингу Порошенка, президент, вочевидь, є бенефіціаром, відповідно до законодавства, хоч і має лише частку у 24,95 відсотка. На існування відповідної норми закону у роз'ясненні, отриманому DW, вказали і фахівці Федерального адміністративного відомства, на яке покладена перевірка даних, внесених до реєстру прозорості.

Подібне визначення бенефіціарних власників міститься і в українському законодавстві. Тим не менше, в українській електронній декларації Петра Порошенка даних про те, що він є бенефіціаром німецької компанії також немає. Натомість у декларації президента вказана вищезгадана компанія «Інтерстарч Україна», якій належить міноритарна частка в Interstarch GmbH. Із діяльністю «Інтерстарч Україна» президент, імовірно, добре обізнаний: як випливає з декларації Порошенка за 2015 рік, його дружина Марина отримувала там зарплатню. Крім того, сім'я президента брала в оренду в цієї компанії позашляховик Range Rover.

Штраф до мільйона євро

За порушення вимог щодо повідомлення бенефіціарів німецьким законом про боротьбу з відмиванням грошей передбачений штраф до ста тисяч євро. А у випадку повторного порушення - до мільйона євро. «Якщо компанії відомі її бенефіціари, вона зобов'язана про них повідомити», - наголосило відомство у коментарі DW.

У компанії Interstarch GmbH не відповіли на запит DW щодо причин, чому не було надано інформацію в реєстр прозорості. Німецькі контролюючі органи наголошують, що варіант «ми не знаємо, хто бенефіціари» не приймається. «У таких випадках відповідальність за надання інформації лежить на самих бенефіціарах, які мають повідомити про те, що саме вони є кінцевими бенефіціарами», - зазначили у Федеральному адміністративному відомстві.

Гроші незрозумілого походження

На те, що положення про реєстр прозорості міститься саме у законі про боротьбу з відмиванням грошей, є свої підстави. Адже і для формально легальної анонімності і мінімізації податків, і для відмивання злочинно набутих грошей, часто використовуються однакові офшорні схеми, констатують експерти. Сергій Зайцев, судячи з інформації у німецьких реєстрах, надав німецькій компанії, що перебуває в управлінні Порошенка, позики на понад 54 мільйони євро.

Як свідчать дані реєстру на Кіпрі, ці гроші Camarin Limited Зайцева позичає у компанії Euro Business Investments Ltd з Британських Віргінських Островів. Яке походження мають кошти цієї компанії, незрозуміло. «Коли щороку підприємство отримує мільйонні кредити від офшорних компаній, постає логічне запитання: звідки ці гроші? Це має риси пральної машини для грошей», - зауважив раніше у розмові з DW Ганс-Лотар Мертен (Hans-Lothar Merten), найвідоміший німецький дослідник офшорних схем.

Сліди у «Панамських документах»

У німецькому бізнесі Петра Порошенка задіяні, зокрема, кошти компаній, які фігурували у «Панаських документах». Як свідчить звітність кіпрської компанії Camarin Limited, вона надавала позики не лише компанії Порошенку і Зайцева, але й іншим компаніям пов'язаним з оточенням президента.

Сама кіпрська компанія, своєю чергою, отримувала кошти від офшорної Intraco Management Ltd з Британських Віргінських островів. Згідно з документами панамської компанії Mossack Fonseсa, ця компанія належала Сергію Зайцеву. Як встановили українські журналісти, проаналізувавши «Панамські документи», Intraco заробляла на організації чартерних авіаперевезень для українських олігархів. Одним з постійних клієнтів компанії був Петро Порошенко. Зрештою, Mossack Fonseсa ліквідувала цю компанію, після того, як неї зацікавилися органи фінансового контролю Британських Віргінських Островів. Про це свідчить листування, оприлюднене Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів.

Джерело: Deutsche Welle