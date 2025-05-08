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Лінія фронту станом на 8 травня 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Лінія фронту станом на 8 травня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 8 травня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському, Лиманському та Новопавлівському напрямках

З початку доби загарбник завдав одного ракетного та 15 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 25 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 830 дронів-камікадзе та здійснили 2685 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

8 травня станом на 22:00 відбулося 154 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження та виснажуючи по всій лінії фронту. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша сьогодні ситуація на Покровському, Лиманському та Новопавлівському напрямках. Противник зазнає значних втрат – на Покровському напрямку українські воїни знешкодили 407 окупантів, 225 з них –безповоротно; знищили чотири автомобілі, 19 мотоциклів, термінал супутникового зв’язку та антену БпЛА, також пошкодили танк та п’ять мотоциклів противника.

На Харківському напрямку

Впродовж дня наші війська відбили чотири атаки противника в районі Вовчанська.

Лінія фронту станом на 8 травня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Куп’янському напрямку

Українські захисники відбивали чотири штурми у районах Синьківки, Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та в напрямку Новоосинового. Одне боєзіткнення досі триває.

Лінія фронту станом на 8 травня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Протягом доби російські загарбники 21 раз атакували позиції українців неподалік населених пунктів Надія, Новоєгорівка, Рідкодуб, Греківка, Новомихайлівка, Колодязі, Зелена Долина та Торське. Один бій триває дотепер.

Лінія фронту станом на 8 травня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Сіверському напрямку

П’ять штурмових дій ворога в районах Білогорівки та Федорівки відбили українські захисники.

Лінія фронту станом на 8 травня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

Наразі зафіксовано шість бойових зіткнень в районах Часового Яру та Курдюмівки, з яких три тривають дотепер.

Лінія фронту станом на 8 травня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

Росіяни сім разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу Кримського та Торецька.

Лінія фронту станом на 8 травня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби загарбницькі підрозділи 55 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Олександропіль, Єлизаветівка, Гродівка, Миролюбівка, Даченське, Звірове, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Котлярівка, Преображенка та Андріївка. Дотепер тривають п’ять боєзіткнень.

Лінія фронту станом на 8 травня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Ворог 25 разів атакував поблизу Розливу, Новосілки, Новополя, Привільного та Бурлацького. Двадцять чотири атаки уже відбито, одне боєзіткнення триває.

Лінія фронту станом на 8 травня 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Курському напрямку

Підрозділи Сил оборони України протягом доби відбили 16 атак російських загарбників, ще два боєзіткнення незавершені. Крім цього, ворог завдав 8 авіаційних ударів із застосуванням 11 керованих бомб, а також здійснив 245 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 8 травня 2025. Зведення Генштабу фото 9

Нагадаємо, триває 1170-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: Генштаб ЗСУ

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