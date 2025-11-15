Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Лінія фронту станом на 15 листопада 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Лінія фронту станом на 15 листопада 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 15 листопада
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав 39 авіаційних ударів, скинула 89 керованих бомб. Окрім того, загарбники залучили для ураження 2659 дронів-камікадзе та здійснили 3355 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

15 листопада станом на 22:00 відбулося 164 бойових зіткнення. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, окупанти втратили 94 особи убитими та пораненими. Наші воїни знищили 19 БпЛА, один мотоцикл, два пункти управління БпЛА, дві одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки, шість безпілотних літальних апаратів та одне укриття особового складу противника, уразили гармату, одиницю автомобільної техніки та 21 укриття особового складу противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Відбулося одне боєзіткнення з російськими загарбниками. Ворог здійснив 150 обстрілів, зокрема 10 –із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 15 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Сьогодні ворог шість разів атакував в районі Вовчанська та у бік Дворічанського. Один бій досі триває.

Лінія фронту станом на 15 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

П’ять разів агресор намагався йти вперед на наші позиції в районі Богуславки, Куп’янська та у бік Піщаного й Новоплатонівки. Одна ворожа атака триває до цього часу.

Лінія фронту станом на 15 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

За сьогодні українські захисники відбивали сім російських атак. Ворог наступав в районах населених пунктів Ямполівка, Дерилове, Колодязі та у бік населених пунктів Дружелюбівка, Дробишеве й Борова. Одне боєзіткнення досі триває.

Лінія фронту станом на 15 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Слов’янському напрямку

Українські воїни відбили 11 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Серебрянки, Верхньокам’янського, Переїзного та у напрямку Званівки. Один бій досі триває.

Лінія фронту станом на 15 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Відбулося три боєзіткнення із противником у районах Міньківки та Предтечиного.

Лінія фронту станом на 15 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Наші війська сьогодні відбивали 17 ворожих атак поблизу Плещіївки, Костянтинівки, Русиного Яру та у бік Софіївки.

Лінія фронту станом на 15 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Впродовж цієї доби агресор 52 рази атакував наші позиції у районах населених пунктів Червоний Лиман, Дорожнє, Родинське, Новоекономічне, Мирноград, Покровськ, Рівне, Новопавлівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне. Чотири боєзіткнення в даний час тривають.

Лінія фронту станом на 15 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Наші оборонці відбили 16 ворожих атак поблизу населених пунктів Ялта, Соснівка, Привільне, Вороне, Вербове, Вишневе та Зелений Гай. Ще два боєзіткнення досі тривають. Авіаудару зазнало Покровське.

Лінія фронту станом на 15 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Ворог здійснив 10 штурмових дій, українські захисники відбили атаки в напрямках Варварівки та Затишшя. Два бойових зіткнення ще тривають. Під авіаударом ворога опинилось Залізничне.

Лінія фронту станом на 15 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Противник наступав чотири рази: поблизу Степногірська, Плавнів та Степового. Один бій ще триває. Ворог завдав авіаударів по Приморському та Малокатеринівці.

Лінія фронту станом на 15 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 11

Нагадаємо, триває 1361-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: окупанти Генштаб ворог Покровськ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ контратакують та відкидують ворога на фронті
Чи зможуть ЗСУ втримати Покровськ: головні ризики і сценарії
20 жовтня, 10:33
КАБ – це керована авіаційна бомба, яку Росія активно застосовує під час повномасштабної війни проти України
Реактивні КАБи стануть проблемою: що робити зараз?
21 жовтня, 19:45
Денис Христов показав кадри порятунку пораненої жінки
Росіяни у Покровську: волонтер показав, як було врятовано жінку від окупантів
20 жовтня, 19:06
Український артилерист із 3-ї оперативної бригади НГУ «Спартан» веде вогонь із самохідної гаубиці «Богдана» в Донецькій області, 6 квітня 2025 року
«Заїхати у Покровськ – уже можна давати «За мужність». Найбільші загрози і виклики для Сил оборони
3 листопада, 15:00
Ситуація на фронті 26 жовтня
Лінія фронту станом на 26 жовтня 2025. Зведення Генштабу
26 жовтня, 22:30
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 299 танків
Втрати ворога станом на 29 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
29 жовтня, 06:44
ЗСУ завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 4 листопада 2025 року
4 листопада, 08:26
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 310 танків
Втрати ворога станом на 31 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
31 жовтня, 06:51
Новонароджений Назар у лікарні
Сина загиблої під час обстрілу Києва жінки визнано сиротою. Батько у суді боротиметься за дитину
4 листопада, 13:06

Події в Україні

«Мисливці за тілами»: як війна годує похоронну «мафію» в Україні
«Мисливці за тілами»: як війна годує похоронну «мафію» в Україні
Лінія фронту станом на 15 листопада 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 15 листопада 2025. Зведення Генштабу
Правоохоронці показали, як ловили левицю-утікачку у Хмельницькому
Правоохоронці показали, як ловили левицю-утікачку у Хмельницькому
Зеленський заявив про провал планів Путіна у Покровську та Куп’янську
Зеленський заявив про провал планів Путіна у Покровську та Куп’янську
Відключення світла по всій країні: «Укренерго» анонсувало обсяг обмежень на 16 листопада
Відключення світла по всій країні: «Укренерго» анонсувало обсяг обмежень на 16 листопада
Україна та Росія відновлять обмін полоненими: Умєров розповів деталі
Україна та Росія відновлять обмін полоненими: Умєров розповів деталі

Новини

Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
Вчора, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua