Лінія фронту станом на 15 листопада 2025. Зведення Генштабу

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав 39 авіаційних ударів, скинула 89 керованих бомб. Окрім того, загарбники залучили для ураження 2659 дронів-камікадзе та здійснили 3355 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

15 листопада станом на 22:00 відбулося 164 бойових зіткнення. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, окупанти втратили 94 особи убитими та пораненими. Наші воїни знищили 19 БпЛА, один мотоцикл, два пункти управління БпЛА, дві одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки, шість безпілотних літальних апаратів та одне укриття особового складу противника, уразили гармату, одиницю автомобільної техніки та 21 укриття особового складу противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Відбулося одне боєзіткнення з російськими загарбниками. Ворог здійснив 150 обстрілів, зокрема 10 –із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Сьогодні ворог шість разів атакував в районі Вовчанська та у бік Дворічанського. Один бій досі триває.

На Куп’янському напрямку

П’ять разів агресор намагався йти вперед на наші позиції в районі Богуславки, Куп’янська та у бік Піщаного й Новоплатонівки. Одна ворожа атака триває до цього часу.

На Лиманському напрямку

За сьогодні українські захисники відбивали сім російських атак. Ворог наступав в районах населених пунктів Ямполівка, Дерилове, Колодязі та у бік населених пунктів Дружелюбівка, Дробишеве й Борова. Одне боєзіткнення досі триває.

На Слов’янському напрямку

Українські воїни відбили 11 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Серебрянки, Верхньокам’янського, Переїзного та у напрямку Званівки. Один бій досі триває.

На Краматорському напрямку

Відбулося три боєзіткнення із противником у районах Міньківки та Предтечиного.

На Костянтинівському напрямку

Наші війська сьогодні відбивали 17 ворожих атак поблизу Плещіївки, Костянтинівки, Русиного Яру та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку

Впродовж цієї доби агресор 52 рази атакував наші позиції у районах населених пунктів Червоний Лиман, Дорожнє, Родинське, Новоекономічне, Мирноград, Покровськ, Рівне, Новопавлівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне. Чотири боєзіткнення в даний час тривають.

На Олександрівському напрямку

Наші оборонці відбили 16 ворожих атак поблизу населених пунктів Ялта, Соснівка, Привільне, Вороне, Вербове, Вишневе та Зелений Гай. Ще два боєзіткнення досі тривають. Авіаудару зазнало Покровське.

На Гуляйпільському напрямку

Ворог здійснив 10 штурмових дій, українські захисники відбили атаки в напрямках Варварівки та Затишшя. Два бойових зіткнення ще тривають. Під авіаударом ворога опинилось Залізничне.

На Оріхівському напрямку

Противник наступав чотири рази: поблизу Степногірська, Плавнів та Степового. Один бій ще триває. Ворог завдав авіаударів по Приморському та Малокатеринівці.

Нагадаємо, триває 1361-й день повномасштабної війни в Україні.