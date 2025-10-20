Головна Країна Події в Україні
Росіяни у Покровську: волонтер показав, як було врятовано жінку від окупантів

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Росіяни у Покровську: волонтер показав, як було врятовано жінку від окупантів
Денис Христов показав кадри порятунку пораненої жінки
колаж: glavcom.ua

Волонтер «Голландець» опублікував відео розстрілу цивільних, та порятунку пораненої жінки

Волонтер Денис Христов, відомий як «Голландець», оприлюднив відеодокази чергового військового злочину російських загарбників у Покровську. Кадри були зняті військовим з дрону поблизу залізничного вокзалу міста. На відео зафіксовано наслідки дій росіян, які, за інформацією Христова, навмисно розстріляли трьох цивільних мешканців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Дениса Христова.

Старший лейтенант Сил оборони України з позивним «Алекс» відреагував на оприлюднені докази.

«Дивлячись на кадри вбитих місцевих мешканців Покровська, коли війна вже йде майже 4 роки, крім лише одного слова – уй***и, немає абсолютно ніяких думок», – наголосив військовий.

За інформацією волонтера Дениса Христова, російська диверсійно-розвідувальна група, яка скоїла цей військовий злочин, згодом була знищена Збройними Силами України.

Також Денис Христов показав кадри порятунку пораненої жінки, яка змогла вижити після зустрічі з російською ДРГ. Волонтер повідомив, що рятувальником виявився чоловік, який раніше працював в шахті Покровська.

Росіяни у Покровську: волонтер показав, як було врятовано жінку від окупантів фото 1
фото: Денис «Голландець» Христов

Згодом про ситуацію у Покровську повідомив волонтер Сергій Стерненко. За його словами, ситуація в місті лише погіршується.

«У Покровську ситуація тільки погіршується. Є нові випадки засідок на наших військових в межах міста. На жаль, з втратами. Логістика відсутня. Транспортом заїхати нереально. Частина позицій вже відрізана від основних сил», – розповів Стерненко.

Як відомо, днями російська ДРГ зуміла проникнути в центр Покровська і вбила декількох цивільних мешканців міста.

Нагадаємо, українські військові відбили чотири населені пункти, які раніше захопили російські війська. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

Володимир Зеленський розповів про оновлену ситуацію на фронті, посилаючись на дані від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. «У Куп'янську ситуація стала кращою. Покровськ – складна ситуація, але багато робиться, щоб знищувати окупанта. На околицях Лимана – хтось розповсюджував дезінформацію постійно – але там немає «руских», там тільки наші війська, і всі спроби проходу «руских» були ліквідовані», – зазначив Зеленський.

