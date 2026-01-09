«Укрзалізниця» повідомила про затримки поїздів: перелік рейсів

Затримано 42 поїзди – 18 далекого сполучення та 24 приміських

Попри масований ворожий обстріл залізниця продовжує рух. Однак наразі є затримки обумовлені обледенінням контактної мережі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

Зазначається, що затримано 42 поїзди – 18 далекого сполучення та 24 приміських. Найбільш відчутно запізнюються наступні поїзди:

79/80 Львів – Дніпро (+6:42)

63/64 Перемишль – Харків (+6:17)

111/112 Львів – Ізюм (+6:17)

5/6 Ясіня – Запоріжжя (+6:07)

45/46 Харків – Ужгород (+5:45)

61/62 Дніпро – Івано-Франківськ (+5:45)

41/42 Дніпро – Трускавець (+5:41)

Повний перелік поїздів, прибуття яких затримуються, можна переглянути за посиланням.

Відправлення поїзда 766 Одеса – Київ відбудеться із затримкою орієнтовно +2:30 через затримку обігового поїзда зі столиці. «Прямо зараз оперативники Укрзалізниці розробляють рішення для того, щоб якомога більше обігових поїздів відправилися за своїм розкладом», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, складні погодні умови в Україні призвели до збоїв у графіку руху залізничного транспорту. Зокрема, у Київській області через падіння електроопори на контактну мережу тимчасово припинилося енергопостачання однієї з дільниць.