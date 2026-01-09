Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Укрзалізниця» повідомила про затримки поїздів: перелік рейсів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
«Укрзалізниця» повідомила про затримки поїздів: перелік рейсів
фото: Укрзалізниця

Затримано 42 поїзди – 18 далекого сполучення та 24 приміських

Попри масований ворожий обстріл залізниця продовжує рух. Однак наразі є затримки обумовлені обледенінням контактної мережі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

Зазначається, що затримано 42 поїзди – 18 далекого сполучення та 24 приміських. Найбільш відчутно запізнюються наступні поїзди:

  • 79/80 Львів – Дніпро (+6:42)
  • 63/64 Перемишль – Харків (+6:17)
  • 111/112 Львів – Ізюм (+6:17)
  • 5/6 Ясіня – Запоріжжя (+6:07)
  • 45/46 Харків – Ужгород (+5:45)
  • 61/62 Дніпро – Івано-Франківськ (+5:45)
  • 41/42 Дніпро – Трускавець (+5:41)

Повний перелік поїздів, прибуття яких затримуються, можна переглянути за посиланням.

Відправлення поїзда 766 Одеса – Київ відбудеться із затримкою орієнтовно +2:30 через затримку обігового поїзда зі столиці. «Прямо зараз оперативники Укрзалізниці розробляють рішення для того, щоб якомога більше обігових поїздів відправилися за своїм розкладом», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, складні погодні умови в Україні призвели до збоїв у графіку руху залізничного транспорту. Зокрема, у Київській області через падіння електроопори на контактну мережу тимчасово припинилося енергопостачання однієї з дільниць.

Теги: Укрзалізниця потяг

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

13-та оновлена електричка курсуватиме по Київщині й суміжних областях
«Укрзалізниця» запустила оновлену інклюзивну електричку з Київщини  
1 сiчня, 14:29
Уряд погодив склад правління «Укрзалізниці»
Уряд погодив склад правління «Укрзалізниці»
29 грудня, 2025, 19:45
Унаслідок аварії загинули щонайменше 13 осіб, близько 98 отримали поранення
У Мексиці зійшов з рейок пасажирський потяг: понад десяток загиблих
29 грудня, 2025, 06:53
Поблизу Коростеня зійшов з колії вантажний поїзд
Сходження потягу з рейок поблизу Коростеня: розпочато відновлювальні роботи
22 грудня, 2025, 07:07
Протокольна служба описала, як проводив кожен свій вечір глава держави від початку грудня
Із Єрмаком чи без? Офіс президента показав, де і як проводить свої вечори Зеленський
20 грудня, 2025, 20:37
Пошкоджений вокзал у П'ятихатках
«Укрзалізниця» попередила про затримку потягів через обстріл Дніпропетровщини: список
15 грудня, 2025, 08:49
Новий графік руху потягів передбачає маршрути, які дозволяють дістатися до віддалених країн Європи
«Укрзалізниця» запустила зручні маршрути до ЄС
14 грудня, 2025, 16:18
Пасажирів евакуювали з вагонів потяга Перемишль-Київ
Надзвичайна ситуація на залізниці: евакуюють пасажирів міжнародних потягів
13 грудня, 2025, 15:50
На Обухівщині під колесами потяга загинув чоловік
На Київщині під колесами швидкісного потяга загинув чоловік
11 грудня, 2025, 14:00

Події в Україні

Удар «Орєшніком» по Львову. Садовий зробив заяву
Удар «Орєшніком» по Львову. Садовий зробив заяву
«Укрзалізниця» повідомила про затримки поїздів: перелік рейсів
«Укрзалізниця» повідомила про затримки поїздів: перелік рейсів
Повітряні сили повідомили, чим РФ атакувала Україну
Повітряні сили повідомили, чим РФ атакувала Україну
Карта бойових дій в Україні станом на 9 січня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 9 січня 2026 року
Помста за Путіна? Кремль пояснив, навіщо вдарив по Львівщині «Орєшніком»
Помста за Путіна? Кремль пояснив, навіщо вдарив по Львівщині «Орєшніком»
Через нічну атаку під Львовом 376 абонентів залишилися без газу
Через нічну атаку під Львовом 376 абонентів залишилися без газу

Новини

В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 9 січня
Сьогодні, 05:59
Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua