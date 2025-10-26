Лінія фронту станом на 26 жовтня 2025. Зведення Генштабу

В Україні триває 1341-й день повномасштабної війни

Загарбники завдали одного ракетного та 50 авіаційних ударів, застосували одну ракету та скинули 126 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 3 988 дронів-камікадзе та здійснили 2 711 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

26 жовтня станом на 22:00 відбулося 110 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські воїни відбили одну штурмову дію окупантів. Також ворог завдав два авіаційні удари, застосувавши сім керованих авіабомб, та здійснив 133 обстріли, з яких три – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог 18 разів атакував позиції українських захисників та отримав відсіч поблизу Вовчанська, Кам’янки, Строївки та в напрямку Бологівки й Дворічанського.

На Куп'янському напрямку

Ворожі підрозділи здійснили п’ять марних штурмових дій, намагаючись прорватися на позиції наших оборонців у напрямку населених пунктів Піщане й Петропавлівка.

На Лиманському напрямку

Російські загарбники вісім разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Карпівка, Середнє, Дерилове, Торське. Наразі українські захисники відбивають одну атаку противника.

На Слов'янському напрямку

Ворог сім разів намагався прорватися в районах Виїмки, Серебрянки, Сіверська, Переїзного та Федорівки.

На Краматорському напрямку

Противник сьогодні не проводив наступальних дій.

На Костянтинівському напрямку

Росіяни 14 разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували у районах населених пунктів Щербинівка, Клебан-Бик, Русин Яр, Софіївка, Плещіївка.

На Покровському напрямку

Російські підрозділи 28 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Іванівка, Родинське, Мирноград, Червоний Лиман, Паньківка, Лисівка, Удачне, Новоекономічне, Звірове, Котлине, Молодецьке та у напрямку населених пунктів Покровськ і Новопавлівка. Три бойові зіткнення тривають дотепер.

На Олександрівському напрямку

Українські підрозділи зупинили 11 ворожих атак до позицій наших військ поблизу населених пунктів Соснівка, Степове, Піддубне, Олександроград, Павлівка, Новогригорівка та в напрямку населеного пункту Рибне. Ще два бойові зіткнення тривають дотепер.

На Гуляйпільському напрямку

Наші оборонці зупинили дві ворожі спроби просунутись уперед поблизу населених пунктів Малинівка та Зелений Гай. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Солодке, Рівнопілля, Залізничне та Нечаївка.

На Оріхівському напрямку

Українські підрозділи зупинили чотири ворожих атаки на позиції наших військ поблизу населених пунктів Новоандріївка, Степове та Степногірськ. Противник завдав авіаударів по населених пунктах Степногірськ, Веселянка та Новояковлівка.

На Придніпровському напрямку

Противник двічі атакував позиції наших захисників у напрямку Антонівського мосту — успіху не мав. Авіаційного удару зазнав населений пункт Ольгівка.

