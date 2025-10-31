Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 30 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Втрати ворога станом на 30 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 310 танків
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Протягом минулої доби українські захисники знищили 970 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 31 жовтня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 31 жовтня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 31 жовтня втратила:

  • особового складу – близько 1 141830 (+970) осіб;
  • танків – 11 310(+5) од;
  • бойових броньованих машин – 23 519 (+5) од;
  • артилерійських систем – 34 128 (+39) од;
  • РСЗВ – 1 533 (+2) од;
  • засоби ППО – 1 233 (+1) од;
  • літаків – 428 (+0) од;
  • гелікоптерів – 346 (+0) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 76355 (+648) од;
  • крилаті ракети – 3 917 (+37) од;
  • кораблі/катери – 28 (+0) од;
  • підводні човни – 1 (+0) од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 66111 (+118) од;
  • спеціальна техніка – 3 986 (+0) од.
Втрати ворога у війні станом на 31 жовтня 2025 року
Втрати ворога у війні станом на 31 жовтня 2025 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ/Facebook

Нагадаємо, триває 1346-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: втрати війна Генштаб військова техніка

