Повітряні сили повідомили, чим РФ атакувала Україну
РФ вдарила по Україні балістичною ракетою середньої дальності
У ніч на 9 січня росіяни завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет морського та наземного базування. Основний напрямок удару – Київщина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 278-ти засобів повітряного нападу – 36 ракет та 242 БпЛА різних типів:
- 242 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера» (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда, Гвардійське – ТОТ АР Крим, Донецьк (близько 150 із них – «шахеди»);
- 13 балістичних ракет «Іскандер-М/С-400» (райони пусків – Брянська обл. – РФ);
- 22 крилатих ракет «Калібр» (із акваторії Чорного моря);
- однієї балістичної ракети середньої дальності (із полігону Капустин Яр, Астраханської обл. – РФ).
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 244 повітряні цілі:
- 226 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» (безпілотників інших типів);
- вісім балістичних «Іскандер-М/С-400»;
- 10 крилатих ракет «Калібр».
Зафіксовано влучання 18 ракет та 16 ударних БпЛА на 19-ти локаціях.
Раніше Міноборони РФ заявило, що окупанти вдарили «Орєшніком» по Україні. Як привід вони використали фейк про атаку на резиденцію диктатора Володимира Путіна.
Нагадаємо, у ніч на 9 січня у Львові пролунала серія вибухів. Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький написав: «На Львівщині атаки зазнав обʼєкт критичної інфраструктури». Водночас Садовий повідомив, що чи була це атака «Орєшніком» – наразі не відомо.
Як повідомлялося, удар зафіксували о 23:47. Як повідомляють військові, повітряна ціль рухалася по балістичній траєкторії, а її швидкість сягала близько 13 тис. км на годину. Наразі фахівці вивчають уламки ракети, щоб точно встановити її тип.
Зокрема, у ніч на 9 січня столиця знову зазнала масованої повітряної ворожої атаки. Наразі відомо про чотирьох загиблих та 24 потерпілих.
