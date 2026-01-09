Повітряні сили повідомили, чим РФ атакувала Україну

РФ вдарила по Україні балістичною ракетою середньої дальності

У ніч на 9 січня росіяни завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет морського та наземного базування. Основний напрямок удару – Київщина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 278-ти засобів повітряного нападу – 36 ракет та 242 БпЛА різних типів:

242 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера» (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда, Гвардійське – ТОТ АР Крим, Донецьк (близько 150 із них – «шахеди»);

13 балістичних ракет «Іскандер-М/С-400» (райони пусків – Брянська обл. – РФ);

22 крилатих ракет «Калібр» (із акваторії Чорного моря);

однієї балістичної ракети середньої дальності (із полігону Капустин Яр, Астраханської обл. – РФ).

Авіаційні втрати ворога станом на 9 січня 2026 року інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 244 повітряні цілі:

226 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» (безпілотників інших типів);

вісім балістичних «Іскандер-М/С-400»;

10 крилатих ракет «Калібр».

Зафіксовано влучання 18 ракет та 16 ударних БпЛА на 19-ти локаціях.

Раніше Міноборони РФ заявило, що окупанти вдарили «Орєшніком» по Україні. Як привід вони використали фейк про атаку на резиденцію диктатора Володимира Путіна.

Нагадаємо, у ніч на 9 січня у Львові пролунала серія вибухів. Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький написав: «На Львівщині атаки зазнав обʼєкт критичної інфраструктури». Водночас Садовий повідомив, що чи була це атака «Орєшніком» – наразі не відомо.

Як повідомлялося, удар зафіксували о 23:47. Як повідомляють військові, повітряна ціль рухалася по балістичній траєкторії, а її швидкість сягала близько 13 тис. км на годину. Наразі фахівці вивчають уламки ракети, щоб точно встановити її тип.

Зокрема, у ніч на 9 січня столиця знову зазнала масованої повітряної ворожої атаки. Наразі відомо про чотирьох загиблих та 24 потерпілих.