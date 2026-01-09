Уночі окупанти атакували енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах

На ранок у кількох регіонах застосовані аварійні відключення

Увечері та вночі росіяни атакували енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах. Наймасованішим був удар по Києву та Київщині. Внаслідок цього – на ранок у столиці та області є значна кількість знеструмлених абонентів. Також вкотре повністю знеструмлені споживачі міста Славутич. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

«Опубліковані раніше обленерго графіки погодинних відключень на Лівобережжі Києва та у частині області – наразі не діють. Через мережеві обмеження – операторами систем розподілу застосовуються аварійні знеструмлення. Через ворожі обстріли також є знеструмлення на Донеччині. Скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація, вже розпочалися аварійно-відновлювальні роботи», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, внаслідок попередніх ракетно-дронових атак сьогодні в усіх регіонах України вимушено застосовуються заходи обмеження споживання світла.

«Через зумовлену російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі – на ранок у кількох регіонах застосовані аварійні відключення. Оприлюднені раніше обленерго графіки погодинних знеструмлень у цих областях не діють. Надалі аварійні відключення поступово будуть замінені на погодинні», – йдеться у заяві.

Також через сильну ожеледь та спричинені нею обриви повітряних ліній електропередачі – на ранок повністю або частково в Україні були знеструмлені понад 1 тис. населених пунктів у більшості областей. Найбільша кількість спричинених негодою знеструмлень – на Київщині та Чернігівщині.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

