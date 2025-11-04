Головна Країна Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 4 листопада 2025 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Карта бойових дій в Україні станом на 4 листопада 2025 року
ЗСУ завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці
фото: Facebook/Генштаб

Триває 1350-й день повномасштабної війни

Протягом минулої доби зафіксовано 163 бойових зіткнення. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Новини війни

Вчора противник завдав п’яти ракетних та 75 авіаційних ударів, застосував 11 ракет та скинув 147 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4574 обстрілів, зокрема 111 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6411 дронів-камікадзе.

Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Костянтинівка, Дружківка Донецької області; Демурине, Великомихайлівка, Орестопіль, Олексіївка Дніпропетровської області; Малинівка, Червоне, Малокатеринівка Запорізької області; Миколаївка Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, засіб протиповітряної оборони, пункт управління БпЛА та п’ять артилерійських систем ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби відбулося одне боєзіткнення. Противник завдав сімох авіаційних ударів, скинувши при цьому 15 керованих авіаційних бомб, здійснив 159 обстрілів, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 4 листопада 2025 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник шість разів атакував позиції українських захисників в районах Вовчанська, Кам’янки та Бологівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 4 листопада 2025 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Учора відбулося 14 бойових зіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районі населеного пункту Петропавлівка та в напрямку Піщаного, Новоосинового й Курилівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 4 листопада 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 11 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Мирне, Новоселівка та у бік Дробишевого, Ставків, Коров'його Яру.

Карта бойових дій в Україні станом на 4 листопада 2025 року фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили сім наступальних дій загарбників поблизу Серебрянки та Виїмки.

Карта бойових дій в Україні станом на 4 листопада 2025 року фото 5

На Костянтинівському напрямку

Противник здійснив 17 атак в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Софіївка, Іванопілля, Щербинівка, Русин Яр. Один бій досі триває.

Карта бойових дій в Україні станом на 4 листопада 2025 року фото 6

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 55 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Іванівка, Никанорівка, Новоекономічне, Федорівка, Нове Шахове, Мирноград, Родинське, Разіне, Червоний Лиман, Новопавлівка, Сухий Яр, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне.

Карта бойових дій в Україні станом на 4 листопада 2025 року фото 7

На Олександрівському напрямку

Противник вчора здійснив 19 атак в районах населених пунктів Січневе, Вороне, Степове, Олексіївка, Вербове, Нововасилівське, Павлівка, Цегельне, Успенівка, Красногірське.

Карта бойових дій в Україні станом на 4 листопада 2025 року фото 8

На Гуляйпільському напрямку

Наші оборонці зупинили вісім ворожих спроб просунутися вперед у районі населеного пункту Охотниче.

Карта бойових дій в Україні станом на 4 листопада 2025 року фото 9

На Оріхівському напрямку

Наші воїни відбили дві атаки ворога, в районах Степногірська та Степового.

Карта бойових дій в Україні станом на 4 листопада 2025 року фото 10

На Придніпровському напрямку

Українські підрозділи відбили два ворожих штурми у напрямку Антонівського мосту.

Карта бойових дій в Україні станом на 4 листопада 2025 року фото 11

Нагадаємо, триває 1350-й день повномасштабної війни в Україні.

