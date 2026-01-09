Удар «Орєшніком» по Львову. Садовий зробив заяву

Удар по Львову було завдано балістичною ракетою

Уночі російська терористична армія вдарила балістичною ракетою по Львову. Це перший випадок застосування такого типу удару по місту за час повномасштабної війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Львова Андрія Садового.

«За інформацією Повітряних сил, удар по Львову було завдано балістичною ракетою. Повітряна ціль рухалась по балістичній траєкторії зі швидкістю близько 13 тис. км на годину – це надвисока швидкість. Це перший випадок застосування такого типу удару по Львову за час повномасштабної війни. Місто розташоване менш ніж за 70 км від кордону з Європейським Союзом. Це чіткий сигнал для наших міжнародних партнерів: війна Росії не зупиняється перед жодними кордонами», – йдеться у повідомленні.

Садовий додав: «Тим часом Міноборони ворога заявляє, що цей «Орєшнік» нібито «помста» за вигадану атаку на дачу російського диктатора. Нічого нового від країни вбивць і брехунів».

Раніше Міноборони РФ заявило, що окупанти вдарили «Орєшніком» по Україні. Як привід вони використали фейк про атаку на резиденцію диктатора Володимира Путіна.

Нагадаємо, у ніч на 9 січня у Львові пролунала серія вибухів. Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький написав: «На Львівщині атаки зазнав обʼєкт критичної інфраструктури». Водночас Садовий повідомив, що чи була це атака «Орєшніком» – наразі не відомо.

Як повідомлялося, удар зафіксували о 23:47. Як повідомляють військові, повітряна ціль рухалася по балістичній траєкторії, а її швидкість сягала близько 13 тис. км на годину. Наразі фахівці вивчають уламки ракети, щоб точно встановити її тип.

Зокрема, у ніч на 9 січня столиця знову зазнала масованої повітряної ворожої атаки. Наразі відомо про чотирьох загиблих та 24 потерпілих.