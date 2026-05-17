Лінія фронту станом на 17 травня 2026. Зведення Генштабу

Вікторія Літвінова

Ситуація на фронті 17 травня
фото: 10 ОГШБ Едельвейс
17 травня на фронті відбулося 195 бойових зіткнень

Противник завдав 76 авіаційних ударів, скинув 201 керовану авіабомбу. Крім того, залучив для ураження 4851 дрон-камікадзе та здійснив 1994 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

17 травня на фронті відбулося 195 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Дворічанське, Стариця, Ветеринарне та у бік Тернової, Охрімівки й Колодязного. Одне боєзіткнення триває.

На Південно-Слобожанському напрямку

На Куп’янському напрямку

Наші захисники зупинили один ворожий штурм у напрямку Петропавлівки.

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбили сім спроб загарбників просунутися у напрямку населених пунктів Лиман, Ямпіль, Дробишеве та Зарічне.

На Слов'янському напрямку

Сили оборони успішно відбили одну спробу загарбників просунутися вперед у бік Рай-Олександрівки.

На Олександрівському напрямку

Наступальних дій противника не зафіксовано.

На Краматорському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони успішно відбили 16 ворожих штурмів поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Русиного Яру, Торецького, Шахового, Софіївки та у напрямку Вільного. Ще одне боєзіткнення досі триває.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 20 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Удачне, Молодецьке, Сухецьке та у бік Мирного й Сергіївки. Три боєзіткнення досі тривають.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку ліквідовано 58 окупантів та 16 поранено. Знищено чотири одиниці автомобільної техніки та два укриття піхоти противника. Пошкоджено три одиниці автомобільної техніки, один пункт управління БпЛА, одну гармату та 98 укриттів особового складу противника. Знищено або подавлено 170 безпілотних літальних апаратів різних типів. 

На Гуляйпільському напрямку

Сили оборони успішно відбили 19 ворожих атак у районах населених пунктів Злагода, Варварівка, Добропілля, Оленокостянтинівка та у бік Нового Запоріжжя, Воздвижівки, Староукраїнки, Залізничного, Гуляйпільського й Чарівного.

На Оріхівському напрямку

Ворог проводив дві наступальні дії в районах Білогір'я та Степногірська.

На Придніпровському напрямку

Противник тричі атакував у бік Антонівки – отримав відсіч.

Нагадаємо, триває 1544-й день повномасштабної війни в Україні.

