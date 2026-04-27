Окупанти у Сумах знищили автостоянку з кількома десятками автомобілів

Російський дрон «Гербера» атакував автостоянку в Сумах

У понеділок, 27 квітня, російські окупаційні війська завдали удару по місту Суми. Ворожий безпілотник поцілив у цивільну автостоянку в одному з районів міста, спричинивши значні руйнування транспорту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву начальника Сумської міської військової адміністрації Сергія Кривошеєнка.

За даними міської військової адміністрації, влучання ворожого безпілотника зафіксовано на території автостоянки у Ковпаківському районі. Внаслідок вибуху та уламків серйозних пошкоджень зазнали:

«15 вантажних автомобілів та два автобуси пошкоджено внаслідок влучання ворожого безпілотника попередньо «Гербера» на території автостоянки у Ковпаківському районі Сум», – йдеться в повідомленні.

«Гербера» – це новий тип російських дронів, які окупанти часто використовують як «фальш-цілі» для виснаження протиповітряної оборони або для ударів по цивільній інфраструктурі. Через використання дешевих матеріалів (фанера, пінопласт) цей дрон називають «молодшим братом» «Шахеда».

На місці влучання продовжують працювати екстрені служби та правоохоронці. Фахівці документують наслідки чергового терористичного акту проти жителів обласного центру.

«Главком» писав, що війська Російської Федерації продовжують тероризувати прикордоння Сумської області, застосовуючи авіацію для ударів по цивільній інфраструктурі. Чергової атаки зазнала Ямпільська громада. Начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомляє, що по громаді ворог скинув керовані авіаційні бомби.

Також напередодні загарбники атакували дронами Роменську та Сумську громади, де пошкодили об’єкти транспортної та критичної інфраструктури. Пізно ввечері 26 квітня Сумська область опинилася під масованою атакою ворожих безпілотників. Попри роботу сил ППО та збиття частини цілей, зафіксовані влучання у кількох громадах регіону.