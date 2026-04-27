Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти у Сумах знищили автостоянку з кількома десятками автомобілів

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти у Сумах знищили автостоянку з кількома десятками автомобілів
Наслідки ворожих прильотів по Сумах
Ілюстративне фото: Суспільне Суми

Російський дрон «Гербера» атакував автостоянку в Сумах

У понеділок, 27 квітня, російські окупаційні війська завдали удару по місту Суми. Ворожий безпілотник поцілив у цивільну автостоянку в одному з районів міста, спричинивши значні руйнування транспорту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву начальника Сумської міської військової адміністрації Сергія Кривошеєнка.

За даними міської військової адміністрації, влучання ворожого безпілотника зафіксовано на території автостоянки у Ковпаківському районі. Внаслідок вибуху та уламків серйозних пошкоджень зазнали:

  • 15 вантажних автомобілів;
  • два автобуси.

«15 вантажних автомобілів та два автобуси пошкоджено внаслідок влучання ворожого безпілотника попередньо «Гербера» на території автостоянки у Ковпаківському районі Сум», – йдеться в повідомленні. 

«Гербера» – це новий тип російських дронів, які окупанти часто використовують як «фальш-цілі» для виснаження протиповітряної оборони або для ударів по цивільній інфраструктурі. Через використання дешевих матеріалів (фанера, пінопласт) цей дрон називають «молодшим братом» «Шахеда».

На місці влучання продовжують працювати екстрені служби та правоохоронці. Фахівці документують наслідки чергового терористичного акту проти жителів обласного центру.

«Главком» писав, що війська Російської Федерації продовжують тероризувати прикордоння Сумської області, застосовуючи авіацію для ударів по цивільній інфраструктурі. Чергової атаки зазнала Ямпільська громада. Начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомляє, що по громаді ворог скинув керовані авіаційні бомби.

Також напередодні загарбники атакували дронами Роменську та Сумську громади, де пошкодили об’єкти транспортної та критичної інфраструктури. Пізно ввечері 26 квітня Сумська область опинилася під масованою атакою ворожих безпілотників. Попри роботу сил ППО та збиття частини цілей, зафіксовані влучання у кількох громадах регіону.

Теги: Суми війна ворог дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua