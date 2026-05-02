Росіяни масово атакували АЗС у Харкові

У Холодногірському та Новобаварському районах на території двох АЗС внаслідок атаки виникли пожежі

Під час атаки постраждали шестеро людей

Удень 2 травня російські безпілотники знову атакували Харків. Під ударами опинилися житлові квартали та автозаправні станції у різних районах міста. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС України.

У Холодногірському та Новобаварському районах на території двох АЗС внаслідок атаки виникли пожежі. Горіли газові ємності та легкові автомобілі. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння.

За інформацією начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, окупанти били безпілотниками по Шевченківському, Холодногірському та Основ’янському районах міста. Пошкоджено чотири АЗС і багатоквартирний будинок.

«Під час цієї атаки постраждали шестеро людей. 62-річного чоловіка госпіталізували з вибуховими пораненнями. Попередньо, він перебуває у стані середньої тяжкості. Лікарі надають йому всю необхідну допомогу. На місці обстрілу медики надали допомогу ще п’ятьом людям, які зазнали гострої реакції на стрес: 39-, 47- і 57-річним жінкам та 61- і 44-річним чоловікам», – додав Синєгубов.

Нагадаємо, у ніч проти 2 травня російські окупанти атакували Харків безпілотниками, влучання зафіксовано щонайменше у трьох районах міста – Шевченківському, Холодногірському та Салтівському.

Як повідомлялось, уламок «шахеда» влетів у квартиру харків’янина. Дрон не здетонував. Це врятувало життя мешканцю багатоповерхівки.