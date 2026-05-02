Надія Карбунар
glavcom.ua
Росіяни масово атакували АЗС у Харкові
У Холодногірському та Новобаварському районах на території двох АЗС внаслідок атаки виникли пожежі
Під час атаки постраждали шестеро людей

Удень 2 травня російські безпілотники знову атакували Харків. Під ударами опинилися житлові квартали та автозаправні станції у різних районах міста. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС України.

У Холодногірському та Новобаварському районах на території двох АЗС внаслідок атаки виникли пожежі. Горіли газові ємності та легкові автомобілі. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння.

За інформацією начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, окупанти били безпілотниками по Шевченківському, Холодногірському та Основ’янському районах міста. Пошкоджено чотири АЗС і багатоквартирний будинок.

«Під час цієї атаки постраждали шестеро людей. 62-річного чоловіка госпіталізували з вибуховими пораненнями. Попередньо, він перебуває у стані середньої тяжкості. Лікарі надають йому всю необхідну допомогу. На місці обстрілу медики надали допомогу ще п’ятьом людям, які зазнали гострої реакції на стрес: 39-, 47- і 57-річним жінкам та 61- і 44-річним чоловікам», – додав Синєгубов.

Нагадаємо, у ніч проти 2 травня російські окупанти атакували Харків безпілотниками, влучання зафіксовано щонайменше у трьох районах міста – Шевченківському, Холодногірському та Салтівському.

Як повідомлялось, уламок «шахеда» влетів у квартиру харків’янина. Дрон не здетонував. Це врятувало життя мешканцю багатоповерхівки.

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

