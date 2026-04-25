Військовий втратив у полоні обидві ноги. Росіяни тримали його у клітці на лютому морозі

В один із днів до ніг Богдана Атаманського примерзли берці

29-річному військовому Богдану Атаманському у російському полоні після катувань ампутували ноги. Бійця два тижні утримували у клітці, коли надворі було 10 градусів морозу. Тоді у військового до ніг примерзли берці. Це було у 2024 році. Після операції чоловік перебував у лікарні на Курщині, а у 2025 році його повернули додому під час одного з обмінів. Тут він реабілітувався та зробив перші кроки на протезах. Тепер підписав контракт із 82 окремою десантно-штурмовою Буковинською бригадою. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

Богдан Атаманський у війську з 2017 року. Пройшов шлях від строковика до контрактника 95-ї бригади, де служив зв’язківцем. Повномасштабне вторгнення зустрів під Горлівкою, згодом воював на найгарячіших напрямках Донеччини, Харківщини та Луганщини.

Поранення та полон

У січні 2024 року на Куп’янському напрямку група Богдана потрапила під важкий обстріл. Усі побратими загинули, а сам він отримав поранення в стегно. Стікаючи кров’ю, Богдан намагався вийти до своїх, щоб попередити про втрату позиції, але знесиленим потрапив до рук росіян.

Перебування у полоні та ампутація

Протягом двох тижнів Богдана утримували у клітці при 10 градусах морозу та викликали на допити. На більшість запитань росіян чоловік відповіді не мав. Тому окупанти катували полоненого струмом, а іноді перед тим зволожували його ноги водою, аби підсилити дію електрики. У ті дні полоненим давали тільки воду, іноді вона могла бути замороженою. Жодної їжі не було. Майже увесь час на голові Богдана був мішок.

Згодом стан бійця критично погіршився. В один із днів до ніг військового примерзли берці, а він не міг самостійно їх зняти. Це допомогли зробити росіяни, розрізавши їх. Ноги поступово набували чорних та синіх відтінків. Лише коли почалося зараження крові, Богдана госпіталізували на Курщині. Лікар поставив ультиматум: або ампутація обох ніг, або смерть.

«Рішення прийняв за дві хвилини. Згадав, що зараз 21 століття, люди на протезах бігають, як олімпійці», – пригадує захисник.

Повернення та новий контракт

На початку 2025 року Богдана повернули додому під час обміну. В Україні він пройшов реабілітацію, повторну операцію та протезування. Попри важку травму, чоловік відмовився від цивільного життя. Він опанував керування та збірку дронів.

Зараз Богдан Атаманський підписав новий контракт. Він став до лав 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади. Боєць каже, що обрав цей підрозділ через його потужність та можливість бути максимально корисним на фронті навіть на протезах.

