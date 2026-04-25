Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Військовий втратив у полоні обидві ноги. Росіяни тримали його у клітці на лютому морозі

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: скріншот із відео

В один із днів до ніг Богдана Атаманського примерзли берці

29-річному військовому Богдану Атаманському у російському полоні після катувань ампутували ноги. Бійця два тижні утримували у клітці, коли надворі було 10 градусів морозу. Тоді у військового до ніг примерзли берці. Це було у 2024 році. Після операції чоловік перебував у лікарні на Курщині, а у 2025 році його повернули додому під час одного з обмінів. Тут він реабілітувався та зробив перші кроки на протезах. Тепер підписав контракт із 82 окремою десантно-штурмовою Буковинською бригадою. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

Богдан Атаманський у війську з 2017 року. Пройшов шлях від строковика до контрактника 95-ї бригади, де служив зв’язківцем. Повномасштабне вторгнення зустрів під Горлівкою, згодом воював на найгарячіших напрямках Донеччини, Харківщини та Луганщини.

Поранення та полон

У січні 2024 року на Куп’янському напрямку група Богдана потрапила під важкий обстріл. Усі побратими загинули, а сам він отримав поранення в стегно. Стікаючи кров’ю, Богдан намагався вийти до своїх, щоб попередити про втрату позиції, але знесиленим потрапив до рук росіян.

Перебування у полоні та ампутація

Протягом двох тижнів Богдана утримували у клітці при 10 градусах морозу та викликали на допити. На більшість запитань росіян чоловік відповіді не мав. Тому окупанти катували полоненого струмом, а іноді перед тим зволожували його ноги водою, аби підсилити дію електрики. У ті дні полоненим давали тільки воду, іноді вона могла бути замороженою. Жодної їжі не було. Майже увесь час на голові Богдана був мішок.

Згодом стан бійця критично погіршився. В один із днів до ніг військового примерзли берці, а він не міг самостійно їх зняти. Це допомогли зробити росіяни, розрізавши їх. Ноги поступово набували чорних та синіх відтінків. Лише коли почалося зараження крові, Богдана госпіталізували на Курщині. Лікар поставив ультиматум: або ампутація обох ніг, або смерть.

«Рішення прийняв за дві хвилини. Згадав, що зараз 21 століття, люди на протезах бігають, як олімпійці», – пригадує захисник.

Повернення та новий контракт

На початку 2025 року Богдана повернули додому під час обміну. В Україні він пройшов реабілітацію, повторну операцію та протезування. Попри важку травму, чоловік відмовився від цивільного життя. Він опанував керування та збірку дронів.

Зараз Богдан Атаманський підписав новий контракт. Він став до лав 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади. Боєць каже, що обрав цей підрозділ через його потужність та можливість бути максимально корисним на фронті навіть на протезах.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України створило посаду посла з особливих доручень з питань військовополонених, цивільних, позбавлених свободи, та безвісти зниклих. На цю посаду призначено Дмитра Пономаренка, який раніше був послом України в Південній Кореї та за сумісництвом у Монголії. У МЗС пояснили, що новий посол координуватиме роботу щодо захисту українців.

До слова, родичі зниклих безвісти під час війни з Росією мають законне право на відстрочку від мобілізації, і нині системних проблем із її оформленням немає. Про це розповіла координаторка груп родин полонених і зниклих безвісти.

Читайте також:

Теги: окупанти поранення росіяни полон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Довіра росіян до Путіна продовжує танути
Шостий тиждень поспіль. Москва визнала обвал рейтингу Путіна
17 квiтня, 15:43
Інтернет – єдина тема, яка заторкнула всіх росіян
Закриття інтернету в РФ та мобілізація. Міфи та реальність
17 квiтня, 12:12
Молдова оголосила російських офіцерів у Придністров’ї персонами нон грата
Молдова взялася за війська РФ у Придністров’ї: ухвалено жорстке рішення
17 квiтня, 11:42
Рятувальники ліквідували пожежі, провели обстеження територій та надали допомогу місцевим жителям
Ворог атакував дронами Краматорськ: є поранені (фото)
13 квiтня, 21:26
Стабільний мир у перспективі можна забезпечити вже сьогодні, але для цього Зеленський «має ухвалити певні рішення», сказав Пєсков
«Розбіжності обмежуються кількома кілометрами»: Кремль зробив заяву про переговори з Україною
12 квiтня, 15:47
Нині триває 1509-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 12 квітня 2026 року
12 квiтня, 10:07
Ситуація на фронті 9 квітня
Лінія фронту станом на 9 квітня 2026. Зведення Генштабу
9 квiтня, 22:24
Російська штурмова група намагалася дістатися до українських позицій
Десантники зірвали штурм росіян на Сумщині (відео)
2 квiтня, 09:56
Нині триває 1492-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 26 березня 2026 року
26 березня, 08:30

Суспільство

Чоловік повернувся до оселі, з якої його дитиною евакуювали 27 квітня 1986 року: фото з Прип'яті
Чоловік повернувся до оселі, з якої його дитиною евакуювали 27 квітня 1986 року: фото з Прип'яті
Полоненому болгарину дали подзвонити додому. Мати несподівано відреагувала на те, що син воював за РФ
Полоненому болгарину дали подзвонити додому. Мати несподівано відреагувала на те, що син воював за РФ
Колишня жителька Прип’яті уперше за 40 років повернулася до покинутого дому
Колишня жителька Прип’яті уперше за 40 років повернулася до покинутого дому
Восьмикласник із Запоріжжя переграв ФСБ
Восьмикласник із Запоріжжя переграв ФСБ
«Хотів здохнути». Полонений окупант здивував причиною, через яку опинився у війську
«Хотів здохнути». Полонений окупант здивував причиною, через яку опинився у війську

Новини

«Карпати» розгромили «Рух» у дербі Львова в Прем'єр-лізі
Сьогодні, 19:57
Яремчук дублем доклався до перемоги «Ліона» в чемпіонаті Франції
Сьогодні, 17:58
Грав у Росії та НБА. Що відомо про нового героя «Холостяка» Кравцова
Сьогодні, 15:55
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 25 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Мале дербі Львова завершилося масовою бійкою футболістів
Вчора, 22:15
Збірна України отримала черговий варіант спаринг-партнера на літо
Вчора, 21:25

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua