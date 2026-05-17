Розслідування щодо Олени Зеленської: НАБУ пояснило, що відбувається

glavcom.ua
Російське пропагандистське агентство «РИА Новости» написало, ніби САП та НАБУ готують арешт Зеленської
У НАБУ та САП попередили, що російські пропагандисти поширюють фейки про першу леді

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) попередило, що ворог у російських та проросійських медіа поширює чергову хвилю дезінформації щодо нібито «розслідувань» стосовно дружини президента України Олени Зеленської. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на передає пресслужбу НАБУ.

У відомстві наголосили, що ця інформація не відповідає дійсності. НАБУ та САП не здійснюють жодних процесуальних дій щодо першої леді.

У НАБУ наголошують, що подібні інформаційні вкиди є частиною системної дезінформаційної кампанії з боку РФ, спрямованої на дискредитацію українських інституцій, підрив довіри до антикорупційних органів, дестабілізацію суспільно-політичної ситуації та ослаблення єдності України в умовах повномасштабної війни.

«Закликаємо громадян та представників медіа перевіряти інформацію, користуватися офіційними джерелами та не сприяти поширенню маніпуляцій і фейків, які використовуються РФ як елемент інформаційної війни проти України», – звернулися до українців у НАБУ.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) також запевнили, що поширювані пропагандою країни-агресора повідомлення про будь-які процесуальні дії та розслідування НАБУ і САП щодо дружини президента не відповідають дійсності.

Нагадаємо, Олена Зеленська відвідала США, де вона зустрілася зі світовими лідерами та відомими діячами. Перша леді мала нагоду поспілкуватися з 43-м президентом США Джорджем Бушем.

