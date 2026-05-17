Втрати ворога станом на 17 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 170 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 17 травня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 17 травня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 17 травня втратила:
- особового складу – близько 1 348 790 (+1 170) осіб;
- танків – 11 938 (+1) од.;
- бойових броньованих машин – 24 578 (+4) од.;
- артилерійських систем – 42 215 (+82) од.;
- РСЗВ – 1 790 (+2) од.;
- засоби ППО – 1 384 (+3) од.;
- літаків – 436 (+1) од.;
- гелікоптерів – 352 (+0) од.;
- наземних робототехнічних комплексів – 1 410 (+13) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 295 454 (+2 131) од.;
- крилаті ракети – 4 628 (+2) од.;
- кораблі / катери – 33 (+0) од.;
- підводні човни – 2 (+0) од.;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 97 118 (+325) од.;
- спеціальна техніка – 4 196 (+5) од.
Нагадаємо, триває 1544-й день повномасштабної війни в Україні.
Коментарі — 0