Втрати ворога станом на 17 травня 2026 – Генштаб ЗСУ

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 170 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 17 травня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 17 травня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 17 травня втратила:

  • особового складу – близько 1 348 790 (+1 170) осіб;
  • танків – 11 938 (+1) од.;
  • бойових броньованих машин – 24 578 (+4) од.;
  • артилерійських систем – 42 215 (+82) од.;
  • РСЗВ – 1 790 (+2) од.;
  • засоби ППО – 1 384 (+3) од.;
  • літаків – 436 (+1) од.;
  • гелікоптерів – 352 (+0) од.;
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 410 (+13) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 295 454 (+2 131) од.;
  • крилаті ракети – 4 628 (+2) од.;
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.;
  • підводні човни – 2 (+0) од.;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 97 118 (+325) од.;
  • спеціальна техніка – 4 196 (+5) од.
Нагадаємо, триває 1544-й день повномасштабної війни в Україні.

