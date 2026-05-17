Карта бойових дій в Україні станом на 17 травня 2026 року

Найбільша активність окупантів фіксується на Покровському та Гуляйпільському напрямках

За минулу добу зафіксовано 234 бойових зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Вчора противник завдав 95 авіаційних ударів, скинув 300 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9645 дронів-камікадзе та здійснив 3305 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 74 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Вільна Слобода та Бачівськ Сумської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, п’ять районів зосередження особового складу, сім артилерійських систем, три пункти управління безпілотними літальними апаратами та один інший важливий об’єкт противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби відбулося 17 боєзіткнень, ворог завдав п’яти авіаційних ударів, застосував 11 керованих бомб, здійснив 105 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 15 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник сім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Радьківка, Гранів, Ізбицьке та Стариця.

На Куп’янському напрямку

Наші захисники зупинили три ворожі атаки в районах населених пунктів Новоосинове, Курилівка та Подоли.

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбили дев’ять спроб загарбників просунутися в районах населених пунктів Степове, Новий Мир, Ставки, Дробишеве, Ямпіль, Лиман та Озерне.

На Слов’янському напрямку

Протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили три спроби окупантів просунутися вперед у районах населених пунктів Закітне та Рай-Олександрівка.

На Краматорському напрямку

Наші захисники зупинили одну ворожу атаку в районі населеного пункту Никифорівка.

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 12 атак поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки та Степанівки.

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 32 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Вільне, Кучерів Яр, Золотий Колодязь, Нове Шахове, Білицьке, Гришине, Василівка, Новомиколаївка, Родинське, Новоолександрівка, Бойківка, Торецьке, Удачне, Сергіївка та Молодецьке.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулися 24 атаки окупантів у районах населених пунктів Добропілля, Верхня Терса, Злагода, Гірке, Криничне, Староукраїнка, Гуляйпільське, Залізничне та Чарівне.

На Придніпровському напрямку

Українські підрозділи зупинили дві ворожі атаки в напрямку Антонівки.

Нагадаємо, триває 1544-й день повномасштабної війни в Україні.

