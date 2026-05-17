У Києві та низці регіонів лунає повітряна тривога
Сигнали сирени чутно через загрозу від «Шахедів»
У Києві ввечері 17 травня оголосили повітряну тривогу через загрозу від ворожих безпілотників. Сирени також лунають у низці інших регіонів. Про це повідомляє «Главком».
«Увага. У Києві оголошена повітряна тривога. Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту», — попередили в КМВА.
Крім Києва, тривога лунає у частині Київської Черкаської, Полтавської Харківської областей, на Чернігівщині та Сумщині, Дніпропетровщиніі, а також на Запоріжжі й Донбасі.
Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:
До слова, триває 1544-й день повномасштабної війни в Україні.
