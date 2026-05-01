У Тернополі зросла кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки (фото)
Унаслідок ворожої атаки на Тернопіль, що сталася 1 травня, кількість травмованих мешканців збільшилася до 11 чоловік. Станом на вечір госпіталізовано семеро людей. Про це повідомляє Главком з посиланням на заяву міського голови Тернополя Сергія Надала
За словами очільника міста, лікарі продовжують надавати допомогу пораненим
«Станом на зараз у Тернополі відомо про 11 постраждалих. 6 осіб перебувають у лікарні швидкої допомоги, 1 – в обласній лікарні. Інші постраждалі отримали необхідну медичну допомогу та перебувають удома», – написав міський голова Сергій Надал.
Відомо, що на місцях влучань продовжують працювати екстрені служби. Рятувальники розбирають завали та ліквідовують наслідки руйнувань цивільної інфраструктури.
«Главком» писав, що російські загарбники масовано атакували Тернопіль ударними безпілотниками. На місто було понад 50 «шахедів», пролунало понад два десятки вибухів. За словами мера міста, внаслідок атаки є влучання у промислові та інфраструктурні об'єкти міста. На місцях працюють відповідні служби.
Як зазначив Надал, частина мікрорайонів залишається без електроенергії. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням.
Нагадаємо, удень 1 травня Тернопіль опинився під масованою атакою ворожих безпілотників: у місті пролунала серія вибухів, небо затягло димом, у частині кварталів зникло електропостачання.
Перші вибухи пролунали близько 13:10. Безпілотники рухались транзитом через Хмельниччину – спочатку Повітряні сили зафіксували загрозу для Вінницької та Хмельницької областей, а вже звідти дрони взяли курс на Тернопіль. Місцеві жителі повідомляли, що «шахеди» пролітали просто над дахами будинків.
