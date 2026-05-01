У Тернополі зросла кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки (фото)

Кількість постраждалих унаслідок атаки ворога по Тернополю зросла до 11 осіб

Унаслідок ворожої атаки на Тернопіль, що сталася 1 травня, кількість травмованих мешканців збільшилася до 11 чоловік. Станом на вечір госпіталізовано семеро людей. Про це повідомляє Главком з посиланням на заяву міського голови Тернополя Сергія Надала

За словами очільника міста, лікарі продовжують надавати допомогу пораненим

«Станом на зараз у Тернополі відомо про 11 постраждалих. 6 осіб перебувають у лікарні швидкої допомоги, 1 – в обласній лікарні. Інші постраждалі отримали необхідну медичну допомогу та перебувають удома», – написав міський голова Сергій Надал.

фото: Сергій Надал

Відомо, що на місцях влучань продовжують працювати екстрені служби. Рятувальники розбирають завали та ліквідовують наслідки руйнувань цивільної інфраструктури.

фото: ДСНС Тернопілььської області

фото: ДСНС Тернопільської області

«Главком» писав, що російські загарбники масовано атакували Тернопіль ударними безпілотниками. На місто було понад 50 «шахедів», пролунало понад два десятки вибухів. За словами мера міста, внаслідок атаки є влучання у промислові та інфраструктурні об'єкти міста. На місцях працюють відповідні служби.

Як зазначив Надал, частина мікрорайонів залишається без електроенергії. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням.

Перші вибухи пролунали близько 13:10. Безпілотники рухались транзитом через Хмельниччину – спочатку Повітряні сили зафіксували загрозу для Вінницької та Хмельницької областей, а вже звідти дрони взяли курс на Тернопіль. Місцеві жителі повідомляли, що «шахеди» пролітали просто над дахами будинків.