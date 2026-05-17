У Хмельницькому водій BMW на смерть збив двох людей на тротуарі, йому оголошено підозру

Надія Карбунар
Надія Карбунар
Водія транспортного засобу працівники поліції затримали
фото: Національна поліція України
Окрім двох загиблих, травми отримали двоє неповнолітніх пасажирів автомобіля

У Хмельницькому слідчі оголосили про підозру водію «BMW X4», який вчинив ДТП з двома загиблими. 21-річна дівчина померла на місці події, а 24-річний чоловік – згодом у лікарні. Як інформує «Главком», про це повідомляє Поліція Хмельницької області.

Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері 16 травня на вулиці Степана Бандери.

20-річний водій автомобіля «BMW X4» виїхав на смугу зустрічного руху, потім на тротуар, де скоїв наїзд на двох пішоходів і зіткнувся з електроопорою. Окрім двох загиблих, травми отримали двоє неповнолітніх пасажирів автомобіля. Одного з них госпіталізували з переломом, а іншому надали допомогу на місці події без госпіталізації.

Водія транспортного засобу працівники поліції затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та оголосили йому підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб). Розслідування триває.

За даними джерел «Главкома» у судовій владі, обрання міри запобіжного заходу підозрюваному водію відбудеться завтра, 18 травня.

Нагадаємо, 12 травня, в місті Ірпінь сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода, у якій загинула восьмирічна дитина. Дівчинку збила вантажівка під час виконання маневру. 

Подібна трагедія сталася на початку травня у селищі Гатне Фастівського району. Водій автомобіля Peugeot рухався по дорозі у Гатному. На перехресті з’явився електросамокат, на якому було двоє дітей. Сталася ДТП. Один з хлопчиків загинув на місці, іншого терміново доправили до медичного закладу у Києві. Дитина отримала численні травми. Загиблому хлопчику було 10 років, а тому що отримав травми – вісім.

