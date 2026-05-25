Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Лінія фронту станом на 25 травня 2026. Зведення Генштабу

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Лінія фронту станом на 25 травня 2026. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 25 травня
фото: Генштаб ЗСУ
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

25 травня на фронті відбулося 210 бойових зіткнень

З початку доби загарбник завдав двох ракетних ударів, застосувавши дві ракети, та 55 авіаційних ударів – скинув 177 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5529 дронів-камікадзе та здійснив 1904 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

25 травня на фронті відбулося 210 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, ліквідовано 37 окупантів та поранено 26. Знищено п'ять одиниць автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки ворога, пошкоджено чотири одиниці автомобільної техніки, чотири гармати та чотири пункти управління БпЛА. Знищено або подавлено 227 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Відбулося три боєзіткнення. Противник здійснив 66 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, два з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 25 травня 2026. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Лиман, Гранів, Стариця, Графське, Радьківка, Охрімівка та Колодязне. Одне боєзіткнення триває.

Лінія фронту станом на 25 травня 2026. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог чотири рази атакував позиції Сил оборони в районах населених пунктів Ківшарівка, Новоосинове, Подоли та Борівська Андріївка. Одне боєзіткнення триває.

Лінія фронту станом на 25 травня 2026. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбили десять спроб загарбників просунутися у районах населених пунктів Новоселівка, Дробишеве, Ставки, Ямпіль, Нововодяне та Озерне. Одне боєзіткнення триває.

Лінія фронту станом на 25 травня 2026. Зведення Генштабу фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони успішно відбили чотири спроби загарбників просунутися вперед у районах населених пунктів Крива Лука, Закітне та Рай-Олександрівка.

Лінія фронту станом на 25 травня 2026. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Наші захисники зупинили одну ворожу атаку в районі Міньківки.

Лінія фронту станом на 25 травня 2026. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони успішно відбили дев'ять ворожих штурмів поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Плещіївки та Іллінівки.

Лінія фронту станом на 25 травня 2026. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 35 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Вільне, Кутузівка, Родинське, Шевченко, Новоолександрівка, Білицьке, Софіївка, Кучерів Яр, Затишок, Гришине, Сергіївка, Удачне та Новопавлівка. Одне боєзіткнення триває.

Лінія фронту станом на 25 травня 2026. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Наші захисники зупинили дві ворожі атаки в районі населеного пункту Вербове.

Лінія фронту станом на 25 травня 2026. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Відбулася 21 атака окупантів у районах населених пунктів Добропілля, Нове Запоріжжя, Злагода, Рибне, Прилуки, Залізничне, Оленокостянтинівка, Чарівне, Рівнопілля, Староукраїнка, Цвіткове, Верхня Терса та Воздвижівка. Три боєзіткнення тривають.

Лінія фронту станом на 25 травня 2026. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Ворог двічі намагався просунутися в районах населених пунктів Білогір'я та Щербаки. Одне боєзіткнення триває.

Лінія фронту станом на 25 травня 2026. Зведення Генштабу фото 11

На Придніпровському напрямку

Наші оборонці успішно зупинили дві штурмові дії у напрямку Антонівського мосту.

Лінія фронту станом на 25 травня 2026. Зведення Генштабу фото 12

Нагадаємо, триває 1552-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: окупанти Генштаб фронт Покровськ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Від реальності не сховається ні Путін, ні Трамп
Путін переконує Трампа у перемозі Росії: що стоїть за цією брехнею
2 травня, 17:31
Листівка має вигляд згорнутої купюри гривні або долара з підписом «Вовина тисяча»
На Харківщині росіяни скидають з дронів фальшиві гроші з пропагандою
1 травня, 20:29
Аби захопити Часів Яр, РФ доведеться поєднувати людські ресурси, технології й тактичну адаптацію
Чому Росія досі не може захопити Часів Яр: подробиці від Forbes
3 травня, 15:59
Українські захисники відбивають атаки російських окупаційних військ
Попри рашистське «перемирʼя» зафіксовано просування окупантів по лінії фронту
11 травня, 03:00
Левову частку виставлених на торги вантажів становить продукція маріупольських металургійних комбінатів
Росіяни продають двісті тисяч тонн металу з Маріуполя
16 травня, 06:40
Росія продовжує тиснути на Покровському, Костянтинівському та Слов’янському напрямках.
Названо головні загрози для України найближчими днями
20 травня, 16:49

Події в Україні

Лінія фронту станом на 25 травня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 25 травня 2026. Зведення Генштабу
Зустріч Зеленського зі «слугами», перепоховання лідера ОУН. Головне за 25 травня 2026
Зустріч Зеленського зі «слугами», перепоховання лідера ОУН. Головне за 25 травня 2026
Україна дізнається про підготовку РФ до масованого удару за тиждень до атаки – Le Monde
Україна дізнається про підготовку РФ до масованого удару за тиждень до атаки – Le Monde
Хмара пояснив, як СБУ компенсує різницю у силі між Україною та Росією
Хмара пояснив, як СБУ компенсує різницю у силі між Україною та Росією
«Досі не можу наїстися». Звільнений з полону боєць розповів, як росіяни морили голодом
«Досі не можу наїстися». Звільнений з полону боєць розповів, як росіяни морили голодом
Україна отримала дозвіл на перепоховання Євгена Коновальця
Україна отримала дозвіл на перепоховання Євгена Коновальця

Новини

«Це шедевр лицемірства». Європейські посли відмовилися залишати Київ після погроз Росії
Сьогодні, 21:53
Лавров повідомив США про початок «системних ударів» по Києву
Сьогодні, 21:27
Ліберальна партія Молдови закликає оголосити посла Росії персоною нон ґрата
Сьогодні, 20:48
«Черговий удар по незалежній журналістиці». Міжнародна спільнота засудила удари РФ по редакціях у Києві
Сьогодні, 17:22
Росія вербує «гарматне м’ясо» в Африці: МЗС назвало кількість найманців та плани Кремля
Сьогодні, 16:29
Центробанк Росії оскаржив у суді ЄС використання своїх активів для допомоги Україні
Сьогодні, 15:38

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua