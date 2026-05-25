Зустріч Зеленського зі «слугами», перепоховання лідера ОУН. Головне за 25 травня 2026

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
колаж: glavcom.ua
Дайджест новин 25 травня 2026 року

Відбулася зустріч фракції «Слуга народу» з президентом України Володимиром Зеленським. Очільника ОУН Андрія Мельника та його дружину Софію перепоховано в Україні. Крім того, лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська прибула до Києва.

«Главком» склав добірку головних подій 25 травня.

Росія анонсувала ракетні удари по Україні

Міністерство закордонних справ РФ заявило, що збройні сили Російської Федерації розпочинають «послідовне завдання системних ударів» по підприємствах українського оборонно-промислового комплексу в Києві.

Як повідомило зовнішньополітичне відомство РФ, цілями ударів стануть об’єкти проєктування, виробництва, програмування та підготовки до застосування БпЛА, що використовуються «за сприяння фахівців НАТО, відповідальних за постачання комплектуючих, надання розвідданих та наведення». Водночас Москва не забула й про так звані центри ухвалення рішень, наголосивши, що теж битиме по них.

«У зв'язку з тим, що вищезазначені об'єкти розкидані по всьому Києву, попереджаємо іноземних громадян, включаючи персонал дипломатичних місій та представництв міжнародних організацій, про необхідність якомога швидше покинути місто, а мешканців української столиці – не наближатися до об'єктів військової та адміністративної інфраструктури», – йдеться в повідомленні.

Зустріч Зеленського зі «Слугою народу»

25 травня відбулася зустріч фракції «Слуга народу» з президентом України Володимиром Зеленським. Основними темами зустрічі були війна та завдання України на найближчий період.

За словами керівника парламентської фракції Давида Арахамії, на засіданні були присутні голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, перший віцеспікер Олександр Корнієнко, керівник Офісу президента Кирило Буданов та прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

«Говорили відверто – про війну, виклики для економіки та головне завдання держави на найближчий період. Дякуємо президенту Володимиру Зеленському за відверту розмову, а фракції – за високу явку», – каже він.

Як зазначив Арахамія, наступні шість місяців мають стати часом «максимальної концентрації та стабілізації роботи країни».

Тихановська прибула з першим візитом до України

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська прибула до Києва з першим офіційним візитом. Вона розпочала цей візит із вшанування пам’яті людини, яка віддала своє життя за свободу України та Білорусі. Вона поклала квіти на могилу Марії Зайцевої.

Також Тихановська відвідала Чорнобильську АЕС і Прип’ять. Вона заявила, що Чорнобиль для білорусів є особистою та національною трагедією.

Білоруська опозиціонерка заявила, що боротьба України проти російської агресії є прикладом рішучості та джерелом натхнення для білорусів. Вона повідомила, що прибула до України, щоб підкреслити, що білоруський народ підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Уряд заборонив скуповувати держмайно за безцінь

Викупити державне чи комунальне майно задешево через оренду та ремонт більше не вийде. Кабінет міністрів змінив правила малої приватизації та зробив відкриті онлайн-аукціони обов’язковими для продажу орендованого майна.

За словами премʼєр-міністерки Юлії Свириденко, тепер орендоване державне та комунальне майно, у якому провели ремонт або модернізацію, продаватиметься лише через відкриті онлайн-аукціони у «Prozorro.Продажі».

«Раніше часто працював позаконкурентний викуп. Майно брали в оренду, вкладали кошти у ремонт чи модернізацію (так звані невід’ємні поліпшення), а потім отримували право викупити об’єкт без аукціону та за значно нижчою ціною. Через це громади і держава недоотримували кошти», – каже вона.

За оцінками Transparency International, у середньому держава недоотримувала на 45% порівняно з відкритими аукціонами. Лише у 2021–2024 роках відкриті аукціони забезпечили понад 3 млрд грн надходжень – більш ніж удвічі більше, ніж викупи. Тепер же ціна формуватиметься конкуренцією та ринком.

Очільника ОУН Андрія Мельника та його дружину Софію перепоховано в Україні

Останки другого очільника ОУН Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник було перепоховано на Національному військовому меморіальному кладовищі у Київській області. На церемонії були присутні президент України Володимир Зеленський, керівник Офісу президента Кирило Буданов та низка українських політиків і військових.

Зеленський наголосив, що наразі триває робота над перепохованням інших українських видатних діячів. «Ми вже почали роботу, щоб Євген Коновалець повернувся додому. І багато інших таких українців. Надзвичайно символічно, що наші українські герої сьогоднішні, які вирвали Україну з російських рук у повномасштабній війні назавжди будуть спочивати поруч з українцями з попередніх поколінь, хто теж діяв, щоб Україна була саме такою, щоб Україна була собою, щоб Україна була вільною», – заявив він.

Інші важливі новини

  • Чехія змінює правила для українських біженців.
  • ​Україна замовила рекордну партію далекобійних артснарядів.
  • Чехія затримала підсанкційного митрополита Московського патріархату за зберігання білого порошку.

