Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Попри рашистське «перемирʼя» зафіксовано просування окупантів по лінії фронту

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Попри рашистське «перемирʼя» зафіксовано просування окупантів по лінії фронту
Українські захисники відбивають атаки російських окупаційних військ
фото: Генштаб ЗСУ

Окупанти мали успіх поблизу населених пунктів Голубівка та Діброва

Згідно з даними моніторингового проєкту DeepState, у неділю, 10 травня, зафіксовано просування окупаційних військ у Бахмутському та Покровському районах Донецької області. Про це повідомляє «Главком».

В одному з повідомлень аналітики зазначили, що ворог мав успіх поблизу населених пунктів Голубівка та Діброва, що розташовані в Бахмутському районі.

Крім того, оновлено інформацію щодо ситуації в Покровському районі: повідомляється, що російські сили просунулися поблизу населеного пункту Василівка. 

Раніше президент України Володимир Зеленський розповів, чи дотримується Росія перемир’я, яке пообіцяла на 9-11 травня. Про це глава держави сказав у своєму традиційному відеозверненні увечері, 10 травня.

Зеленський визнав, що станом на зараз дійсно не зафіксовано масованих атак – ракетних ударів, авіаційних. Але у прифронтових районах і громадах спокою не було.

«Росіяни продовжують свою штурмову активність на тих напрямках, які для них ключові. Є обстріли, були дронові удари різних типів на фронті. За вчорашню та сьогоднішню добу було вже більш ніж 150 штурмових дій, більше сотні обстрілів і ще майже десять тисяч ударів дронами-камікадзе. Тобто на фронті російська армія тиші не дотримується й навіть особливо не намагається. Усі наші українські підрозділи діють дзеркально та захищають наші позиції саме так, як потрібно», – сказав президент.

До слова, окупаційне командування поставило своїм силам завдання захопити підступи до Краматорська до кінця травня. Про це повідомила речниця 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Ольга Косенко, посилаючись на дані розвідки.

Косенко зазначила, що такі плани виглядають малореалістичними, оскільки темпи просування ворога не відповідають його амбіціям, а місцеві командири РФ часто звітують про успіхи, яких немає насправді. Водночас українські військові очікують зростання тиску поблизу Віролюбівки та Майського.

Теги: росія військові ворог окупанти ЗСУ Донеччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін розпочав війну, щоб зберегти владу та систему, яку він створив
The Economist: Путін втрачає контроль над Росією
9 травня, 08:21
14 країн у Венеції виступили зі спільною заявою на підтримку України
Міжнародні партнери виступили зі спільною заявою на підтримку України під час 61-ї Венеційської бієнале
7 травня, 12:15
НПЗ у Туапсе входить до числа найбільших у РФ
Удари України по Туапсе. Генштаб підрахував збитки РФ
5 травня, 15:46
Листівка має вигляд згорнутої купюри гривні або долара з підписом «Вовина тисяча»
На Харківщині росіяни скидають з дронів фальшиві гроші з пропагандою
1 травня, 20:29
Генерал Ден Кейн
Американський генерал визнав, що Росія допомагає Ірану у війні
30 квiтня, 22:03
Ті, хто зупиняють еліту армії РФ
Їх на фронті називають «пожежною командою»… Інтерв'ю з командирами ДШВ
27 квiтня, 20:00
Тсахкна: Нам потрібні більш жорсткі санкції
Естонія закликала до повної енергетичної ізоляції РФ у 40-ві роковини Чорнобиля
26 квiтня, 13:40
Росія б’є рекорди з алкоголізму та психічних розладів
Росія спивається і божеволіє: зафіксовано історичний антирекорд
21 квiтня, 08:04
Німеччина розширює програму підготовки військ за участю інструкторів ЗСУ
Українці навчать Бундесвер воювати: Німеччина розширює програму обміну
17 квiтня, 19:04

Події в Україні

Попри рашистське «перемирʼя» зафіксовано просування окупантів по лінії фронту
Попри рашистське «перемирʼя» зафіксовано просування окупантів по лінії фронту
Лінія фронту станом на 10 травня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 10 травня 2026. Зведення Генштабу
Путін несподівано звернувся до президента України
Путін несподівано звернувся до президента України
«Треба закінчувати війну». Зеленський прокоментував можливу зустріч із Путіним
«Треба закінчувати війну». Зеленський прокоментував можливу зустріч із Путіним
Зеленський розповів, чи дотримується РФ тиші на фронті, і пояснив, як діятиме Україна
Зеленський розповів, чи дотримується РФ тиші на фронті, і пояснив, як діятиме Україна
В Охтирці чоловік посеред вулиці підірвав гранату, постраждали п’ятеро людей
В Охтирці чоловік посеред вулиці підірвав гранату, постраждали п’ятеро людей

Новини

День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
Вчора, 07:15
День матері: історія свята, цікаві факти, коли і як відзначати
Вчора, 06:21
Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
8 травня, 18:30
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
8 травня, 14:00
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
8 травня, 13:35
Суд заочно виніс вирок помічнику Путіна Володимиру Мединському
8 травня, 11:32

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua