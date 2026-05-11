Попри рашистське «перемирʼя» зафіксовано просування окупантів по лінії фронту

Окупанти мали успіх поблизу населених пунктів Голубівка та Діброва

Згідно з даними моніторингового проєкту DeepState, у неділю, 10 травня, зафіксовано просування окупаційних військ у Бахмутському та Покровському районах Донецької області. Про це повідомляє «Главком».

В одному з повідомлень аналітики зазначили, що ворог мав успіх поблизу населених пунктів Голубівка та Діброва, що розташовані в Бахмутському районі.

Крім того, оновлено інформацію щодо ситуації в Покровському районі: повідомляється, що російські сили просунулися поблизу населеного пункту Василівка.

Раніше президент України Володимир Зеленський розповів, чи дотримується Росія перемир’я, яке пообіцяла на 9-11 травня. Про це глава держави сказав у своєму традиційному відеозверненні увечері, 10 травня.

Зеленський визнав, що станом на зараз дійсно не зафіксовано масованих атак – ракетних ударів, авіаційних. Але у прифронтових районах і громадах спокою не було.

«Росіяни продовжують свою штурмову активність на тих напрямках, які для них ключові. Є обстріли, були дронові удари різних типів на фронті. За вчорашню та сьогоднішню добу було вже більш ніж 150 штурмових дій, більше сотні обстрілів і ще майже десять тисяч ударів дронами-камікадзе. Тобто на фронті російська армія тиші не дотримується й навіть особливо не намагається. Усі наші українські підрозділи діють дзеркально та захищають наші позиції саме так, як потрібно», – сказав президент.

До слова, окупаційне командування поставило своїм силам завдання захопити підступи до Краматорська до кінця травня. Про це повідомила речниця 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Ольга Косенко, посилаючись на дані розвідки.

Косенко зазначила, що такі плани виглядають малореалістичними, оскільки темпи просування ворога не відповідають його амбіціям, а місцеві командири РФ часто звітують про успіхи, яких немає насправді. Водночас українські військові очікують зростання тиску поблизу Віролюбівки та Майського.