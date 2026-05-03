Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Чому Росія досі не може захопити Часів Яр: подробиці від Forbes

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Чому Росія досі не може захопити Часів Яр: подробиці від Forbes
Аби захопити Часів Яр, РФ доведеться поєднувати людські ресурси, технології й тактичну адаптацію
фото з відкритих джерел

Російські атаки на місто розпочалися у квітні 2024 року

Попри те, що Росія контролює східну та центральну частини Часового Яру, що на Донеччині, Україна тримає під контролем західну частину міста. Тому широке використання дронів ще більше ускладнює і без того важке завдання захоплення та утримання міських територій. Як інформує «Главком», про це пише Forbes.

Ситуація в Часовому Ярі

Це місто має оперативне значення для обох сторін у війні. Для РФ захоплення міста допомогло б розірвати оборонний «фортечний пояс України» та відкрити підступи до Костянтинівки й Словʼянська. Завдяки цьому росіяни могли б проводити подальші наступальні операції на захід.

Водночас для України Часів Яр є ключовою частиною оборонної мережі, яка допомагає блокувати просування Росії за межі Бахмута.

«Піднесений рельєф міста додає йому важливості, забезпечуючи вигідні позиції для артилерійських та дронових операцій, що покращують можливості спостереження та завдання ударів для тієї сторони, яка його контролює», – підкреслюють у матеріалі.

Відомо, що російські атаки на Часів Яр розпочалися у квітні 2024 року, після падіння Бахмута. Спершу ці удари були спрямовані на прорив української оборони вздовж канали «Сіверський Донець – Донбас», тому армія РФ залучила багато людських ресурсів, повітряно-десантні підрозділи та підкріплення.

«Ці атаки супроводжувалися артилерійським вогнем, застосуванням плануючих бомб та безпілотників. Попри таку концентрацію бойової сили, Росія досягла лише повільних, поступових успіхів проти стійкої української оборони і досі не змогла повністю захопити місто після двох років запеклих боїв», – додає видання.

Спершу російські окупанти вважали, що зможуть швидко захопити Часів Яр, враховуючи його невеликі розміри та довоєнну кількість населення, яка становила близько 12 тисяч осіб. Однак бої розгорталися квартал за кварталом, адже армія РФ намагалася просунутися зі східних районів через центр міста до західних районів.

«Протягом 2024 року та на початку 2025 року Росія неодноразово заявляла про захоплення міста, зокрема кілька разів гучно оголошувала про повний контроль над ним. Ці заяви постійно спростовувалися українськими офіційними особами та незалежними оцінками, які вказують на те, що українські війська продовжують утримувати західну частину міста та чинять опір російському наступу», – зауважує Forbes.

У чому проблема РФ

У Часовому Ярі скупчення військ, які потрібні для очищення та утримання вулиці, є вкрай вразливими до ударів БпЛА. 24 механізована бригада ЗСУ скористалася цією вразливістю, використовуючи дрони для зриву російських атак.

«Ранні російські атаки спиралися на військові машини, які були швидко знищені завдяки поєднанню дронів та артилерії. Потім Росія перейшла на використання невеликих комерційних транспортних засобів, але й вони були знищені. В обох випадках каналізована дорожня мережа полегшувала відстеження пересувань, а обмежена маневреність знижувала їхню здатність ухилятися від ударів дронів», – пояснюють у публікації.

Пізніше російські загарбники почали використовувати невеликі групи з приблизно трьох солдатів для захоплення передових позицій. Попри те, що ці піхотні підрозділи намагаються використовувати пошкоджені будівлі як укриття, дрони можуть прослідкувати за ними всередині та підірвати їх.

Крім того, оператори БпЛА можуть працювати з різних прихованих позицій у Часовому Ярі та навколо нього. Попри те, що вони залишаються досить близько, аби підтримувати контроль, їм не потрібно виходити на відкриту місцевість, що ускладнює їхнє виявлення та ураження.

«Невеликі команди можуть діяти з будівель, використовуючи верхні поверхи або підвали для маскування. Хоча деякі оператори, ймовірно, розташовані в самому Часовому Ярі, інші, судячи з усього, діють з сусідніх міст, що знаходяться в радіусі дії міста. Дрони, як правило, не дотримуються передбачуваних траєкторій польоту, що ще більше ускладнює спроби відстежити їх до точок запуску», – зауважили у матеріалі.

Перспективи Росії щодо Часового Яру

Для РФ подальші перспективи в місті стають невизначеними. Попри те, що захоплення міста забезпечило б тактичну та символічну перемогу, його оперативна цінність може зменшуватися порівняно з втратами, які потрібні для його взяття.

«Російські війська час від часу переносили фокус уваги на інші райони вздовж оборонного поясу України, що свідчить про те, що Часів Яр, можливо, більше не є головним напрямком наступу. Водночас місто все ще відкриває потенційні шляхи для майбутніх операцій углиб української оборони», – вважає Forbes.

Аби захопити Часів Яр, РФ доведеться поєднувати людські ресурси, технології й тактичну адаптацію, а не покладатися на якийсь один підхід, зазначають експерти видання. За їхніми словами, збільшення кількості військ може створити локальну перевагу в силах та підтримувати тиск на українські оборонні позиції, однак це може призвести до ще більших втрат.

«Битва за Часів Яр ілюструє більш загальну зміну у веденні бойових дій в міських умовах. Хоча необхідність захоплення та утримання території залишається незмінною, методи досягнення цієї мети зазнають змін під впливом безпілотників. Традиційні підходи, що базуються на масовому використанні піхоти та методичних операціях з очищення території, тепер стикаються з постійною загрозою точних ударів. Як результат, навіть невелике, сильно пошкоджене місто може чинити опір тривалим атакам протягом тривалого часу. Часів Яр - це не просто тактична боротьба за територію, а приклад того, як технології переосмислюють баланс між наступом та обороною в сучасних міських боях», – підсумував Forbes.

Нагадаємо, що в листопаді 2025 року військовослужбовці 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля евакуювали трьох останніх жителів із фронтового села Стінки поблизу Часового Яру. 

До слова, росіяни планують провести широкомасштабний наступ на півдні та сході України вже цього літа. 

Читайте також:

Теги: окупанти Донбас армія машини військові технології Україна Forbes наступ росіяни Часів Яр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Демограф Елла Лібанова назвала кількість втраченого населення України
Демографи зафіксували рекордні втрати населення України за останній рік. Скільки зараз українців?
29 квiтня, 17:39
«Хмаринка» здатна нести корисне навантаження до 7 кг
Україна створила новий ударний дрон «Хмаринка»: у чому його унікальність (фото)
23 квiтня, 08:33
Ситуація на фронті 21 квітня
Лінія фронту станом на 21 квітня 2026. Зведення Генштабу
21 квiтня, 22:16
Дудаєв вірив, що саме Україна стане кінцем російської імперії
«Коли зійде українське сонце – Росія зникне»: 30 років пам'яті Джохара Дудаєва (фото, відео)
21 квiтня, 10:11
Діти в окупованому Криму керують дронами
Мілітаризація Криму: окупанти в «Артеку» вчать дітей керувати безпілотниками
15 квiтня, 15:00
У Техасі розкритикували конгресмена за зустріч із делегацією РФ
Демократ із США зустрівся з росіянами. В окрузі політика з'явився незвичний білборд
14 квiтня, 08:51
Небензя на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку
Переговори про мир в Україні. Росія назвала винних у провалі процесу
14 квiтня, 01:13
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга
Великоднє перемир’я: Сибіга оцінив шанси дотримання ворогом
10 квiтня, 10:54
Україна отримала системи Tridon Mk2
Україна отримала нову ППО проти «шахедів»: подробиці
6 квiтня, 15:48

Події в Україні

Росія вдарила по Дніпру ракетами, є загиблі та поранені
Росія вдарила по Дніпру ракетами, є загиблі та поранені
Волкер розповів, що робити Україні, якщо її не запросять до НАТО
Волкер розповів, що робити Україні, якщо її не запросять до НАТО
Кремль побачив в ударах ЗСУ по нафтовій інфраструктурі вигоду для Росії
Кремль побачив в ударах ЗСУ по нафтовій інфраструктурі вигоду для Росії
Боєць ЗСУ два тижні прожив у бліндажі з росіянином і дивом уцілів – The Guardian
Боєць ЗСУ два тижні прожив у бліндажі з росіянином і дивом уцілів – The Guardian
Путін у «катастрофічній ситуації». Дипломат оцінив ризики для Кремля перед 9 травня
Путін у «катастрофічній ситуації». Дипломат оцінив ризики для Кремля перед 9 травня
Чому Росія досі не може захопити Часів Яр: подробиці від Forbes
Чому Росія досі не може захопити Часів Яр: подробиці від Forbes

Новини

Зірковий тренер підкорив рубіж 1000 матчів за кар'єру
Сьогодні, 16:16
Українці Ігнатенко та Кухаревич стали чемпіонами Словаччини
Сьогодні, 12:26
FT: США попереджають союзників про зрив графіків поставок через війну в Ірані
Сьогодні, 08:55
В Україні без опадів: погода на 3 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Дрони та досвід боїв: Україна пропонує Японії стратегічне партнерство у сфері безпілотних систем
Вчора, 09:51
Чехія надала дозвіл на проліт літака Фіцо до Москви
1 травня, 21:12

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua