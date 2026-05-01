На Харківщині росіяни скидають з дронів фальшиві гроші з пропагандою

Лариса Голуб
Листівка має вигляд згорнутої купюри гривні або долара з підписом «Вовина тисяча»
фото: скрин з відео

Російські війська скидають фальшиві купюри з QR-кодами на російські телеграм-канали та пропозиціями здавати українські позиції

У Богодухівській громаді на Харківщині російські війська з дронів скидають фальшиві купюри з QR-кодами на російські телеграм-канали та пропозиціями здавати позиції Збройних Сил України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Богодухівської міської ради.

Як працює ця схема

  • Маскування: Листівка виглядає як згорнута купюра гривні або долара, щоб привернути вашу увагу.
  • Пропаганда: На звороті замість номіналу - заклики до колабораціонізму: пропозиції «підзаробити» на зливі позицій ЗСУ, заклики до протестів проти влади або дискредитація наших захисників.
  • QR-пастки: На папері розміщено QR-коди. Перехід за ними веде на ворожі Telegram-канали або фішингові сайти, які збирають ваші персональні дані.

Що робити, якщо ви знайшли таку «купюру»

  • Не переходьте за QR-кодами та не поширюйте контент із цих листівок.
  • Не торкайтеся зайвий раз: це може бути елементом психологічного тиску або містити небезпечні речовини (хоча зазвичай це просто папір, обережність не завадить).
  • Повідомте правоохоронців: зверніться до поліції або до чат-бота СБУ «STOP Russian War» (@stop_russian_war_bot).

«Главком» писав, що на Сумщині зафіксовано випадки розповсюдження росіянами сфальсифікованих купюр за допомогою скидів із дронів. Також в одному з мікрорайонів Чернігова знайшли листівки у вигляді 100-гривневих купюр. На них були заклики ділитися координатами, допомагати наводити вогонь на позиції Збройних сил України й нібито отримувати гроші за це. 

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України фіксує активізацію російських спецслужб щодо вербування українців. Зокрема, ворог збільшив кількість так званих операцій «під чужим прапором»: окупанти видають себе за співробітників правоохоронних органів України і під різними приводами змушують громадян готувати підпали, теракти та диверсії.

