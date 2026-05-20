Названо головні загрози для України найближчими днями

glavcom.ua
Іванна Гончар
Росія продовжує тиснути на Покровському, Костянтинівському та Слов’янському напрямках.
Колишній заступник голови СБУ вважає, що РФ може використовувати тему ТЦК та мобілізації для інформаційного впливу всередині України

Генерал-майор запасу СБУ та колишній заступник голови Служби безпеки України Віктор Ягун заявив, що станом на 20 травня ситуація для України залишається напруженою одразу за кількома напрямками. Йдеться про ситуацію на фронті, у міжнародній безпеці та всередині країни, пише «Главком».

«Інформаційна картина станом на 20 травня 2026 року свідчить про одночасне загострення трьох контурів: фронту в Україні, енергетично-санкційної війни проти РФ та розширення глобального безпекового протистояння навколо Ірану, Китаю і НАТО», – заявив Ягун.

Де Росія тисне на фронті

За словами Ягуна, основний тиск російських військ зараз зберігається на Покровському, Костянтинівському та Слов’янському напрямках. «Повідомлення про 189 бойових зіткнень підтверджують високу інтенсивність бойових дій», – зазначив він.

Окремо генерал-майор звернув увагу на ситуацію біля Слов’янська. «Ризик полягає не лише у лобових атаках, а й у просочуванні малих груп противника через дефіцит особового складу в українській обороні», – пояснив Ягун.

Про мобілізацію та ризики всередині України

Окремо Ягун згадав ситуацію навколо ТЦК та мобілізації.

«Конфлікти довкола ТЦК та СП створюють серйозні репутаційні й соціально-психологічні ризики. РФ може використовувати ці теми для підриву довіри до мобілізації та системи військового управління», – зазначив він.

Водночас позитивом Ягун назвав реформування ЗСУ, зокрема впровадження корпусної системи та посилення дронової складової.

Ядерний тиск і Китай

Колишній заступник голови СБУ також звернув увагу на російсько-білоруські навчання.

«Російсько-білоруські ядерні навчання 19-21 травня із залученням близько 64 тис. військових мають очевидний характер ядерного шантажу та психологічного тиску на НАТО й Україну», – заявив Ягун.

Які ризики бачать найближчим часом

Підсумовуючи, Ягун заявив, що Україна зберігає стратегічну ініціативу у сфері далекобійних ударів та дипломатичної роботи з партнерами.

«Основними ризиками найближчих днів залишаються можливе просування російських військ на сході, ядерно-інформаційні провокації москви, інциденти з дронами поблизу кордонів НАТО та внутрішнє розхитування теми мобілізації», – резюмував він.

Напередодні Служба зовнішньої розвідки України отримала документи РФ, які свідчать про підготовку масштабної інформаційної кампанії проти України та її міжнародної підтримки. 

