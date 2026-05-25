Україна дізнається про підготовку РФ до масованого удару за тиждень до атаки – Le Monde

Українська розвідка знала про масовану атаку 14 травня та її ймовірний масштаб за шість днів
Щоб здійснити комбінований обстріл, окупантам потрібно заздалегідь підготувати ударні засоби

Російська Федерація продовжує регулярно завдавати масованих ударів по Україні. За даними Le Monde, українська та американська розвідки інколи дізнаються про такі атаки за тиждень до їх здійснення, повідомляє «Главком».

Зазначається, що планування та проведення масованих ударів Росією вимагає складної логістики. Під час масованих ударів росіяни залучають сотні операторів дронів, стратегічну авіацію, Чорноморський флот і Каспійську флотилію, ракетні та артилерійські війська сухопутних сил, а також ракетні війська стратегічного призначення, коли запускаються балістичні ракети середньої дальності, такі як «Орєшнік».

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів журналістам, що для масованих ударів минулих вихідних окупанти залучили кілька десятків тисяч військовослужбовців. За його словами, перші ознаки атаки часто виходять від стратегічної авіації.

«Їм (росіянам – «Главком») необхідно підготувати ударні засоби до початку бою: доставити крилаті ракети, озброїти літаки, перекинути їх із постійних баз на п’ять або шість діючих злітно-посадкових смуг. Ці операції, природно, займають години, якщо не дні», – каже він.

Український фахівець з ППО на ім'я Руслан у розмові з журналістами заявив, що Україна знала про масовану атаку 14 травня та її ймовірний масштаб за шість днів. «Картина прояснилася в міру наближення дати, з розгортанням кораблів, підводних човнів і літаків. За три години до цього у нас було чітке уявлення про кількість і типи снарядів», – сказав військовий.

Ключове обмеження для Росії – темпи виробництва ракет і дронів. Для підготовки комбінованого удару з застосуванням до 50 ракет і щонайменше 500 дронів може знадобитися близько тижня. Йдеться не лише про визначення цілей і маршрутів, а й про накопичення арсеналу, підготовку техніки, пускових установок та екіпажів.

Як відомо, масована атака на Україну у ніч проти 24 травня стала однією з найдорожчих і наймасштабніших за останній час. Росія застосувала від балістичних і гіперзвукових ракет до сотень ударних дронів та імітаторів, намагаючись одночасно перевантажити українську ППО і завдати максимальних руйнувань. Вартість цього удару вимірюється сотнями мільйонів доларів. «Главком» проаналізував, скільки саме коштувала Кремлю ця атака.

Нагадаємо, представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова пригрозила Києву новими ударами, заявивши, що Росія нібито й надалі завдаватиме «ударів у відповідь». «Удари у відповідь завдались і будуть завдаватись по Києву», – сказала вона.

Як повідомило зовнішньополітичне відомство РФ, цілями ударів стануть об’єкти проєктування, виробництва, програмування та підготовки до застосування БпЛА, що використовуються «за сприяння фахівців НАТО, відповідальних за постачання комплектуючих, надання розвідданих та наведення». Водночас Москва не забула й про так звані центри ухвалення рішень, наголосивши, що теж битиме по них.

Варто зазначити, що Росія регулярно намагається атакувати не лише підприємства оборонно-промислового комплексу, а й цивільні об’єкти. Терором цивільних російський диктатор Володимир Путін хоче замаскувати свою нездатність захистити Росію.

Раніше Головне управління розвідки отримало документи, які свідчать про підготовку росіянами нових ракетно-дронових ударів по Україні. Російська сторона називає цілі «центрами ухвалення рішень». Серед них, зокрема, майже два десятки політичних центрів, військові пункти.

