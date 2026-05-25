Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Хмара пояснив, як СБУ компенсує різницю у силі між Україною та Росією

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Хмара пояснив, як СБУ компенсує різницю у силі між Україною та Росією
Очільник Служби безпеки: «Своїми асиметричними операціями та спеціальними заходами ми поступово боремо нерівність на полі бою»
фото: СБУ
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

За минулий тиждень спецслужба завдала кількох ударів далекобійними дронами по важливих об’єктах ворога

Далекобійні удари та спецоперації Служби безпеки поступово компенсують різницю у військово-технічному та мобілізаційному ресурсах між Україною та Російською Федерацією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника СБУ Євгенія Хмару.

«Своїми асиметричними операціями та спеціальними заходами ми поступово боремо нерівність на полі бою і наближаємо такий очікуваний для всієї країни мир», – каже він.

Лише за минулий тиждень СБУ завдала кількох ударів далекобійними дронами по важливих логістичних об’єктах ворога, його військових підприємствах, складах та базах на тимчасово окупованих територіях та в глибині країни-агресора.

Зокрема, бійці Служби влучили у хімічний завод «Метафракс Кемікалс», який розташований за 1,7 тис. км від кордону з Україною, та у виробничо-диспетчерську станцію «Второво» у Володимирській області РФ, а Центр спецоперацій «Альфа» – уразив штаб ФСБ на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, бійці Центру спеціальних операцій «Альфа» СБУ другий місяць поспіль залишаються серед лідерів Сил оборони за результатами бойової роботи та ефективністю застосування безпілотних систем. За даними спецслужби, у квітні підрозділ став першим одразу за кількома напрямками ураження цілей: систем протиповітряної оборони, радіолокаційних станцій, особового складу, танків, автотранспорту та іншої техніки окупантів.

До слова, Служба безпеки разом з іншими підрозділами Сил оборони проводять комплекс посилених заходів безпеки в північних областях України. Комплексні заходи передбачають масштабні дії на випередження у сферах контррозвідувального і контрдиверсійного захисту на території Чернігівської, Київської, Житомирської, Волинської та Рівненської областей.

У першу чергу робота відповідних груп буде спрямована на недопущення проникнення ворога у райони прикордоння, вчинення диверсійно-терористичних проявів, ведення підривної та розвідувальної діяльності, інших воєнних злочинів.

Читайте також:

Теги: Євген Хмара СБУ СБУ росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У ніч на 24 травня РФ завдала масованого удару по Києву
Москва пригрозила Києву новими обстрілами – заява російського МЗС
Сьогодні, 15:01
На Одещині в нацпарку «Тузлівські лимани» зафіксовано екологічну катастрофу
Ворожий удар по Чорноморську спричинив масову загибель медуз у «Тузлівських лиманах» (відео)
20 травня, 10:35
Атака на Україну, вибухи у Росії та окупованій Донеччині: головне за ніч 20 травня
Атака на Україну, вибухи у Росії та окупованій Донеччині: головне за ніч 20 травня
20 травня, 05:35
Сили оборони не лише стримують навалу та знищують диверсійні групи, а й проводять успішні контратаки
Українські військові повертають втрачені позиції на півдні – Сили оборони
18 травня, 14:21
Глава держави: «Ми маємо справедливо та відчутно відповідати на всі російські удари по наших містах і селах»
Зеленський погодив формати відповідей на російські удари
15 травня, 19:31
Ворожі війська активізували наступальні дії поблизу Оріхівського напрямку
Ворог стягує сили біля Оріхова та активно розвідує Запоріжжя з повітря – Сили оборони
15 травня, 16:17
Вибухи у Москві, нові заяви Трампа: головне за ніч 4 травня
Вибухи у Москві, нові заяви Трампа: головне за ніч 4 травня
4 травня, 05:45
Загальна вартість знищених повітряних суден становить близько $33 млн
Сили оборони уразили два російських гелікоптери у Воронезькій області (відео)
29 квiтня, 18:12
ГУР провело операцію проти «Ахмату»
Бійці ГУР розгромили групу «кадировців». Втрати ворога стали рекордними з 2022 року
29 квiтня, 14:57

Події в Україні

Хмара пояснив, як СБУ компенсує різницю у силі між Україною та Росією
Хмара пояснив, як СБУ компенсує різницю у силі між Україною та Росією
«Досі не можу наїстися». Звільнений з полону боєць розповів, як росіяни морили голодом
«Досі не можу наїстися». Звільнений з полону боєць розповів, як росіяни морили голодом
Україна отримала дозвіл на перепоховання Євгена Коновальця
Україна отримала дозвіл на перепоховання Євгена Коновальця
Новий масований обстріл України. Повітряні сили оцінили готовність ППО
Новий масований обстріл України. Повітряні сили оцінили готовність ППО
Зеленський нагородив військовослужбовців Держспецзв’язку
Зеленський нагородив військовослужбовців Держспецзв’язку
​Україна замовила рекордну партію далекобійних артснарядів
​Україна замовила рекордну партію далекобійних артснарядів

Новини

«Черговий удар по незалежній журналістиці». Міжнародна спільнота засудила удари РФ по редакціях у Києві
Сьогодні, 17:22
Росія вербує «гарматне м’ясо» в Африці: МЗС назвало кількість найманців та плани Кремля
Сьогодні, 16:29
Центробанк Росії оскаржив у суді ЄС використання своїх активів для допомоги Україні
Сьогодні, 15:38
Литва зафіксувала масовий витік даних із держреєстрів
Сьогодні, 15:22
В окремих областях України дощитиме з грозами: погода на 25 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Знак з небес: Кубок Росії розвалився під час нагородження
Вчора, 22:40

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua