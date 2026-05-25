Хмара пояснив, як СБУ компенсує різницю у силі між Україною та Росією

Очільник Служби безпеки: «Своїми асиметричними операціями та спеціальними заходами ми поступово боремо нерівність на полі бою»

За минулий тиждень спецслужба завдала кількох ударів далекобійними дронами по важливих об’єктах ворога

Далекобійні удари та спецоперації Служби безпеки поступово компенсують різницю у військово-технічному та мобілізаційному ресурсах між Україною та Російською Федерацією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника СБУ Євгенія Хмару.

«Своїми асиметричними операціями та спеціальними заходами ми поступово боремо нерівність на полі бою і наближаємо такий очікуваний для всієї країни мир», – каже він.

Лише за минулий тиждень СБУ завдала кількох ударів далекобійними дронами по важливих логістичних об’єктах ворога, його військових підприємствах, складах та базах на тимчасово окупованих територіях та в глибині країни-агресора.

Зокрема, бійці Служби влучили у хімічний завод «Метафракс Кемікалс», який розташований за 1,7 тис. км від кордону з Україною, та у виробничо-диспетчерську станцію «Второво» у Володимирській області РФ, а Центр спецоперацій «Альфа» – уразив штаб ФСБ на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, бійці Центру спеціальних операцій «Альфа» СБУ другий місяць поспіль залишаються серед лідерів Сил оборони за результатами бойової роботи та ефективністю застосування безпілотних систем. За даними спецслужби, у квітні підрозділ став першим одразу за кількома напрямками ураження цілей: систем протиповітряної оборони, радіолокаційних станцій, особового складу, танків, автотранспорту та іншої техніки окупантів.

До слова, Служба безпеки разом з іншими підрозділами Сил оборони проводять комплекс посилених заходів безпеки в північних областях України. Комплексні заходи передбачають масштабні дії на випередження у сферах контррозвідувального і контрдиверсійного захисту на території Чернігівської, Київської, Житомирської, Волинської та Рівненської областей.

У першу чергу робота відповідних груп буде спрямована на недопущення проникнення ворога у райони прикордоння, вчинення диверсійно-терористичних проявів, ведення підривної та розвідувальної діяльності, інших воєнних злочинів.