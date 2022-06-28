Окупанти призначили на вересень референдум про анексію Донеччини – радник мера

Окупаційна влада готує проведення святкування звільнення Донбасу від нацистських загарбників

Окупанти на 11 вересня призначили референдум з метою легалізації анексії Донецької області Росією. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Референдум про анексію Донецької області до Росії призначено на 11 вересня 2022 року. Окупаційні адміністрації отримали вказівки підготувати місця проведення та «комісії з проведення» і передали їх, зокрема, комітетам самоорганізації населення. Готують проведення під святкування звільнення Донбасу від нацистських загарбників. Одночасно з радянським «Днем міста Маріуполь». Символізм у всьому…», – зауважив радник мера Маріуполя.

Нагадаємо, у Лівобережному районі Маріуполя під завалами будинку знайдено ще понад 100 тіл загиблих від бомбардування. Також повідомлялося, що маріупольці готують їжу у дворах, а воду тягнуть з калюж, бо труби пошкоджені обстрілами. Їжі не вистачає, тому багато, не отримуючи гуманітарної допомоги від російських окупантів, ловлять і їдять голубів.