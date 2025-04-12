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Літак F-16 збила російська ракета – ВВС

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Літак F-16 збила російська ракета – ВВС
Загалом по літаку росіяни випустили три ракети
фото з відкритих джерел

26-річний пілот Павло Іванов загинув у повітряному бою

Винищувач F-16, яким керував 26-річний Павло Іванов, у суботу вірогідно був збитий російською ракетою. Як інформує «Главком», про це повідомляє ВВС, посилаючись на власні джерела у владі.

«Загалом по літаку росіяни випустили три ракети. Це була або керована зенітна ракета з наземного комплексу С-400, або ракета класу «повітря-повітря» Р-37», – повідомили ВВС джерела.

Обставини інциденту ще розслідуються.

Однак, джерело виключає «дружній вогонь» у цій ситуації. За його словами, в тій зоні, де виконував завдання Іванов, не могло бути роботи українських систем ППО.

Як відомо, 12 квітня під час виконання бойового завдання на літаку F-16 загинув 26-річний пілот Павло Іванов.  

Літак F-16 збила російська ракета – ВВС фото 1

Також президент присвоїв загиблому пілоту F-16 звання Героя України. 

До слова, розслідування авіакатастрофи винищувача F-16 в Україні, яка сталася 26 серпня 2024 року та забрала життя пілота Олексія «Moonfish» Меся, триває.

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Теги: розслідування повітря пілот російська ракета

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