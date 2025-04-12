Літак F-16 збила російська ракета – ВВС
26-річний пілот Павло Іванов загинув у повітряному бою
Винищувач F-16, яким керував 26-річний Павло Іванов, у суботу вірогідно був збитий російською ракетою. Як інформує «Главком», про це повідомляє ВВС, посилаючись на власні джерела у владі.
«Загалом по літаку росіяни випустили три ракети. Це була або керована зенітна ракета з наземного комплексу С-400, або ракета класу «повітря-повітря» Р-37», – повідомили ВВС джерела.
Обставини інциденту ще розслідуються.
Однак, джерело виключає «дружній вогонь» у цій ситуації. За його словами, в тій зоні, де виконував завдання Іванов, не могло бути роботи українських систем ППО.
Як відомо, 12 квітня під час виконання бойового завдання на літаку F-16 загинув 26-річний пілот Павло Іванов.
Також президент присвоїв загиблому пілоту F-16 звання Героя України.
До слова, розслідування авіакатастрофи винищувача F-16 в Україні, яка сталася 26 серпня 2024 року та забрала життя пілота Олексія «Moonfish» Меся, триває.
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