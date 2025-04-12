Загинув 26-річний пілот F-16 під час виконання бойового завдання

Під час виконання бойового завдання на літаку F-16 загинув пілот

ПС ЗС України висловили співчуття родині

12 квітня під час виконання бойового завдання на літаку F-16 загинув 26-річний пілот Павло Іванов. Як інформує «Главком», про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

Обставини трагедії встановлюються міжвідомчою комісією, яка вже розпочала роботу.

«Сьогодні пілоти F-16 чи не щодня виконують бойові завдання на різних напрямках у неймовірно складних умовах, здійснюючи винищувальне прикриття авіаційних ударних груп та завдаючи ударів по ворожих об’єктах. Висловлюємо глибокі співчуття родині Павла. Він загинув у бою, боронячи рідну землю від окупантів», – написали в ПС ЗС України.

До слова, розслідування авіакатастрофи винищувача F-16 в Україні, яка сталася 26 серпня 2024 року та забрала життя пілота Олексія «Moonfish» Меся, триває.

У ДБР повідомили, що у межах кримінального провадження наразі проводяться 11 експертиз. Зокрема, тривають інженерно-транспортна, військова, судово-медична, комп'ютерно-технічна (аналіз бортового самописця) та товарознавча експертизи.

Зазначається, що остаточні висновки щодо причин катастрофи та можливої відповідальності посадових осіб будуть зроблені лише після завершення експертиз та аналізу всіх зібраних доказів.

Нагадаємо, 26 серпня розбився один із винищувачів F-16, які Україна отримала від союзників. У Повітряних силах повідомили про загибель пілота Олексія Меся, який керував літаком. Він загинув 26 серпня, під час масованої атаки РФ на Україну. Тоді пілот збив три ворожі ракети та безпілотник.