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Президент присвоїв загиблому пілоту F-16 звання Героя України

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Президент присвоїв загиблому пілоту F-16 звання Героя України
Павло Іванов радів, що літатиме на F-16
фото: Костянтин та Влада Ліберови/Instagram

Нагороду Павло Іванов отримав за особисту мужність і героїзм

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому 26-річному пілоту F-16 Павлу Іванову. Як інформує «Главком», відповідний указ №232/2025 оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» Іванову Павлу Івановичу – майору (посмертно)», – сказано у документі.

Нагороду Павло Іванов отримав за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Також знімки з загиблим льотчиком опублікували відомі фотографи Костянтин та Влада Ліберови. 

Президент присвоїв загиблому пілоту F-16 звання Героя України фото 1

«Спи спокійно, друже. Дякую за захист. Дякую за небо. Найболісніше – памʼятаю, як ти радів, коли дізнався, що поїдеш вчитись на f-16. Всі раділи. Все це дуже і дуже боляче», – написало подружжя. 

Президент присвоїв загиблому пілоту F-16 звання Героя України фото 2

Як відомо, 12 квітня під час виконання бойового завдання на літаку F-16 загинув 26-річний пілот Павло Іванов.  

Президент присвоїв загиблому пілоту F-16 звання Героя України фото 3

До слова, розслідування авіакатастрофи винищувача F-16 в Україні, яка сталася 26 серпня 2024 року та забрала життя пілота Олексія «Moonfish» Меся, триває.

У ДБР повідомили, що у межах кримінального провадження наразі проводяться 11 експертиз. Зокрема, тривають інженерно-транспортна, військова, судово-медична, комп'ютерно-технічна (аналіз бортового самописця) та товарознавча експертизи.

Зазначається, що остаточні висновки щодо причин катастрофи та можливої відповідальності посадових осіб будуть зроблені лише після завершення експертиз та аналізу всіх зібраних доказів.

Нагадаємо, 26 серпня розбився один із винищувачів F-16, які Україна отримала від союзників. У Повітряних силах повідомили про загибель пілота Олексія Меся, який керував літаком. Він загинув 26 серпня, під час масованої атаки РФ на Україну. Тоді пілот збив три ворожі ракети та безпілотник. 

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Теги: Герой України звання героя Володимир Зеленський пілот

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