Слідчі ДБР продовжують експертизи у справі катастрофи українського F-16

У межах кримінального провадження тривають 11 експертиз

Державне бюро розслідувань (ДБР) продовжує розслідувати авіакатастрофу винищувача F-16, що сталася 26 серпня 2024 року та призвела до загибелі пілота Олексія Меся. Як інформує «Главком», про це ДБР повідомило у відповіді на інформаційний запит hromadske.

Зараз у межах кримінального провадження тривають 11 експертиз, зокрема інженерно-транспортна, військова, судово-медична, комп’ютерно-технічна (аналіз бортового самописця) та товарознавча.

Як зазначили в ДБР, остаточні висновки щодо причин катастрофи й можливої відповідальності посадових осіб можна буде зробити лише після завершення експертиз та аналізу всіх зібраних доказів.

Нагадаємо, 26 серпня розбився один із винищувачів F-16, які Україна отримала від союзників. У Повітряних силах повідомили про загибель пілота Олексія Меся, який керував літаком. Він загинув 26 серпня, під час масованої атаки РФ на Україну. Тоді пілот збив три ворожі ракети та безпілотник.

Як повідомлялося, Пентагон не надає допомоги Україні в розслідуванні щодо втрати першого винищувача F-16.

Видання Breaking Defense припускало, що український літак F-16, яким керував льотчик Олексій Месь, імовірно, зазнав авіатрощі через влучання уламків збитої російської ракети.

До слова, президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України полковнику Олексію Месю.

Олексій Месь на позивний Мунфіш лобіював передавання Україні винищувачів F-16. Він, та загиблий пілот Андрій Пільщиков на позивний Джус, їздили до США, спілкувалися з медіа та посадовцями. Месь вільно володів англійською – міг на рівних аргументувати потребу в захисті неба.